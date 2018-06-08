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Bakan Tüfenkci'den Fitch'e 'Banka İzleme' tepkisi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ın Türkiye'de bazı bankaları izlemeye almasına ilişkin, “Sokaktaki vatandaşlar dahi artık inandırıcılığını yitiren bu kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarını ve doğruluğunu sorgulayacak” dedi.

Bakan Tüfenkci'den Fitch'e 'Banka İzleme' tepkisi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ın Türkiye'de bazı bankaları izlemeye almasına ilişkin, “Sokaktaki vatandaşlar dahi artık inandırıcılığını yitiren bu kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarını ve doğruluğunu sorgulayacak” dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 10:50
Bakan Tüfenkci'den Fitch'e 'Banka İzleme' tepkisi

Seçim bölgesi olan Malatya’da seçim çalışmalarını sürdüren Bakan Tüfenkci, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti.

Türkiye ekonomisinin bel kemiğinin esnaflar olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, ekonomide karar verebilmek için cadde ve sokaklara çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.

Esnafların Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik operasyonun farkında olduğuna değinen Bakan Tüfenkci, "Esnaflarımız güçlü bir şekilde destek vereceklerini ifade ediyorlar. Bu oyunu bir oylarıyla bozacaklarını ifade ediyorlar. Güçlü Türkiye'yi, Meclisi oluşturmak için istikrar ve güvenden yana tavırlarını ortaya koyacaklarını bildiriyorlar" diye konuştu.

OYUNLAR OYNANMAK İSTENİYOR

Ülkenin 2017'de 7,4 oranında büyüdüğünü ve ilk çeyrekte de yüksek bir büyüme oranını yakalayacaklarının altını çizen Tüfenkci, Türkiye üzerinden özellikle kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla oyunlar oynanmak istendiğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bazı bankaları izlenmeye aldığını duyurmasını hatırlatan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Gerçekten bir algı ve operasyon kokan, ekonomiden uzak siyasi bir tavır içerisinde olanlara inat Malatyalı hemşehrilerim 24 Haziran'da hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verecekler. Ben inanıyorum ki bu güçlü destek ile 24 Haziran'dan sonra bu kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi bu maliyetlerine katlanmış olacaklar. Bu maliyetler nedir? Bu maliyetler inandırıcılıklarını yitirdiler, yitirmeye de devam edecekler. Sokaktaki vatandaşlar dahi kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarını ve doğruluğunu sorgulayacaktır. Esasında vatandaşlarımız bu kredi derecelendirme kuruluşlarının incelenmesi gerektiğini söylüyorlar."

TÜFENKCİ, KUCAĞINDA EYMEN İLE SEÇİM ÇALIŞMASI YAPTI

Bakan Tüfenkci, esnaf ziyareti sırasında bir mağazada alış veriş yapan Nalçacı ailesi ile karşılaştı. Ailenin bir yaşındaki oğlu Eymen’i kucağına alarak seven Bakan Tüfenkci, seçim çalışmalarını Eymen ile birlikte sürdürmek zorunda kaldı.

Annesi ve babası Eymen’i Bakan Tüfenkci’nin kucağından almak istedi ama Eymen bir türlü Bakan Tüfenkci’nin kucağından inmedi.

Bunun üzerine Tüfenkci de kucağında Eymen ile bir süre seçim çalışmalarını sürdürdü.

Bakan Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, tüm çocuklara uzun ömürler diledi.

Minik Eymen'le aralarında bir muhabbet ve sevgi oluştuğunu kaydeden Tüfenkci, "O da devletin ve milletin şefkatini buluşturmak adına güzel bir tablo oluşturdu" dedi. 

BÜLTEN

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MalatyaBülent TüfenkciKredi Derecelendirme KurumuTepki
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