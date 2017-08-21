21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Bakan Tüfenkci, Çat Barajı’nda inceleme yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çat Barajı’nda incelemede bulundu. Yaptığı incelemeler sonrası burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tüfenkci, Malatya’nın sulama suyu sorununu çözmek adına büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:56
Bakan Tüfenkci, Çat Barajı’nda inceleme yaptı

Şerefhan Deresi’nin Çat Barajı’na aktarılması noktasında yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini aktaran Bakan Tüfenkci burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Burada müteahhitten kaynaklanan birtakım sıkıntılar vardı. Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde eski müteahhidin iş akdi feshedilerek yeni bir müteahhit ile yola devam edilmesi kararı alınmıştı. Bugün de burada çalışmaların seyrini görmüş olduk. Ayrıca DSİ Bölge Müdürlüğümüze vermiş olduğumuz talimatlar var. Biliyorsunuz Çat Barajı’ndaki su rezervi çok derin. Bu noktada neler yapabiliriz diye düşünürken derin alandaki suyun pompalanmasına karar verildi ve dip noktadaki 10 milyon metreküp suyun Çat sulama suyuna aktarılması noktasında bir sistem kuruldu. Burada su aktarılmasına başlandı. İnşallah kısa zamanda bu su toprakla, çiftçimizle buluşur ve bir nebze olsun kentin sulama suyu problemine çare olur. Ben bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

İHA
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