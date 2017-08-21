Şerefhan Deresi’nin Çat Barajı’na aktarılması noktasında yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini aktaran Bakan Tüfenkci burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Burada müteahhitten kaynaklanan birtakım sıkıntılar vardı. Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde eski müteahhidin iş akdi feshedilerek yeni bir müteahhit ile yola devam edilmesi kararı alınmıştı. Bugün de burada çalışmaların seyrini görmüş olduk. Ayrıca DSİ Bölge Müdürlüğümüze vermiş olduğumuz talimatlar var. Biliyorsunuz Çat Barajı’ndaki su rezervi çok derin. Bu noktada neler yapabiliriz diye düşünürken derin alandaki suyun pompalanmasına karar verildi ve dip noktadaki 10 milyon metreküp suyun Çat sulama suyuna aktarılması noktasında bir sistem kuruldu. Burada su aktarılmasına başlandı. İnşallah kısa zamanda bu su toprakla, çiftçimizle buluşur ve bir nebze olsun kentin sulama suyu problemine çare olur. Ben bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

İHA