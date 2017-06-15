Türkiye ekonomisinin 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 oranında büyüdüğünü ifade eden Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:

SIÇRAMA YILI 2017

“İlk çeyrekteki büyümenin iç dinamiklerin gelişmesi ve artan dış talebe doğru cevap verilmesi anlamında ekonominin farklı dinamiklerini kapsayan bir büyüme olduğunu görüyoruz. Sıçrama yılı olarak belirlediğimiz 2017 yılında işaret fişeği olan ilk çeyrek büyümesini sanayi sektörü büyümesi, ihracat artışı ve hükümetimizin doğru teşhisleri ile şekillenen kamu harcamalarındaki artış destekledi. İlk çeyrekte sanayi sektörü yüzde 5,3 oranında büyürken ihracat yüzde 10,6 oranında, kamu harcamaları ise yüzde 9,4 oranında arttı.”

HABER MERKEZİ