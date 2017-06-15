15 Haziran 2017 Perşembe

Bakan Tüfenkci, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:16
Bakan Tüfenkci, büyüme rakamlarını değerlendirdi

  Türkiye ekonomisinin 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 oranında büyüdüğünü ifade eden Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:

SIÇRAMA YILI 2017
“İlk çeyrekteki büyümenin iç dinamiklerin gelişmesi ve artan dış talebe doğru cevap verilmesi anlamında ekonominin farklı dinamiklerini kapsayan bir büyüme olduğunu görüyoruz. Sıçrama yılı olarak belirlediğimiz 2017 yılında işaret fişeği olan ilk çeyrek büyümesini sanayi sektörü büyümesi, ihracat artışı ve hükümetimizin doğru teşhisleri ile şekillenen kamu harcamalarındaki artış destekledi. İlk çeyrekte sanayi sektörü yüzde 5,3 oranında büyürken ihracat yüzde 10,6 oranında, kamu harcamaları ise yüzde 9,4 oranında arttı.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya