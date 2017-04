Malatya'da bir otelde düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu coğrafyada yaşamının bedeli olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Şehitlerimizin kanıyla, büyüklerimizin duasıyla bu vatan ayakta duracak hem de bin yıl ayakta duracak. Özellikle son yıllarda terör le çok ciddi mücadele ediyoruz. Allah'a hamd olsun 15 Temmuz'dan sonra da yapmış olduğumuz etkin mücadelelerle inlerine girerek şehitlerimizin bize bıraktığı bu vatanın hesabını, onların akıttığı kanın hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz ta ki bir tane hain bu memlekette kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu vatana yapılan alçakça saldırıların hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bir yandan DHKP-C, DEAŞ, PKK, FETÖ ile mücadele ederken bir yandan da 80 milyonun mutluluğu ve huzuru için ekonomiyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu vatanın her bir karış toprağı sizler ve bizler için kutsaldır. Bu vatının her bir karışına, her bir santimine göz dikenlerin de Allah'ın izniyle gözünü oyacağız, oyuyoruz da" dedi.Bakan Tüfenkci, bu coğrafyada güçlü liderlerin olması gerektiğini ifade ederek, "Biz bu coğrafyada yaşarken bedel ödüyoruz, bu bedel de sizlerin, kardeşlerimizin akıttığı kanlardır. Bu kanlar, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da darbeye 'hayır' derken akıtılan kanlardır. Bu kanlar bizim bayrağımızın göklerde dalgalanmasına vesile oluyor" diye konuştu.Millete hizmet için var olduklarını belirten Tüfenkci, AK Parti'yle şehitlerin emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını da belirterek, "Bu vatan varsa huzur içerisinde hepimiz hayatta kalabiliriz ve birlikte refah içerisinde yaşayabiliriz. Biz sizlerin emanetine, sizlere sahip çıkacağız. 16 Nisan'da vatanın, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar vereceğiz. İstiyoruz ki terörle daha etkin mücadele edelim, terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkarılım bir daha bu ülkeye musallat olmasınlar. Bu coğrafyada güçlü yönetimleri, meclisleri, yargıyı oluşturalım, hep beraber Türkiye'yi güçlendirelim ve şehitlerimizin emanetini yerde bırakmayalım diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyoruz ve geçiyoruz. Bütün mücadelemiz, milletin dirliği ve devletin bekasıdır. Ecdadı vatan için, istiklal için, huzur için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz en çok da şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddialarına tepki göstererek, "249 şehidimiz, 2 bin 196 gazimiz var. Siz eğer kontrollü darbe derseniz, şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız, gazilerimizin canlarını bin kere daha yakarsınız. Dolayısıyla kontrollü darbeyi siz kendiniz yapmış olursunuz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmakta kalmaz burada bulunan emanetlerini bin kere daha üzmüş olursunuz" diye konuştu.Programda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da birer konuşma yaptı.