Bakan Tüfenkci mesajında, “Medya kuruluşlarının varlığı ve gazetecilik mesleği yerine getirdikleri siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel işlevleriyle gelişmiş demokrasilerde vazgeçilmezdir. Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin yayılmasını sağlayan gazeteciler, kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahiptir. Basın yayın meslek ilkeleri ve etik değerlere uygun olarak görevlerini yerine getiren gazeteciler ve medya kuruluşları, demokrasinin gelişmesine bulundukları katkının yanı sıra demokrasinin dayandığı temel güçlerden biri olan toplum adına denetleme işlevini de yerine getirirler. Basın-yayın organları ve gazetecilik mesleği toplumun her alanı için gereklidir. Nitekim bunu 15 Temmuz gecesinde de açık bir şekilde gördük. Darbe kalkışmasının yaşandığı saatlerde, hangi ideolojide hangi görüşte olursa olsun Türk basını demokrasisine sahip çıkmak adına her türlü tehdide karşı tek yürek olmuş, darbecilere karşı yayınlarını sürdürmüş, halka demokrasi direnişinde cesaret vermiş ve tüm dünyaya örnek olacak bir yayıncılığa imza atmıştır. O gece basınımız ekranlarını darbecilere değil millete teslim etmiştir. Hain darbecilerin kurşun ve bomba attığı her meydanda ve her köşede bir basın mensubumuz mutlaka yer almış ve milletimizin gözü, kulağı, sesi olmuştur. En kritik saatlerde Başkomutanımız Cumhurbaşkanımızın halka hitabını ekranlara getiren basınımız, darbe girişiminin seyrini değiştirmiştir. Bu vesileyle, tüm basın-yayın organlarımıza ve gazetecilerimize demokrasiye verdikleri destekten ve özverili yayınlarından dolayı teşekkür ediyor, tüm basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.



