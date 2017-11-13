Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından Kızılcahamam’da düzenlenen programda Bakan Tüfenkci, “Adalet” vurgusu yaptı, çalıştayda ortaya çıkacak fikir ve çözüm önerilerinin atılacak adımlara zemin oluşturacağını kaydetti.

Kendisinin de 25 yıl avukatlık yaptığını ifade eden Bakan Tüfenkci, “Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. Ben de bir hukukçu olarak Bakanlığımız avukatlarının eğitimine, haklarının korunmasına ve geliştirilmesine önem veriyorum” dedi.

HAK VE MENFAATLERİ KORUYUN!

Avukatlardan gelişime açık olmalarını isteyen Bakan Tüfenkci, adalete uygun davranmanın altını çizdi ve şöyle konuştu:

“Biz kendimizi geliştiremezsek avukatlığı normal bir kamu görevlisi gibi addederseniz bir süre sonra meslekten soğuduğunuzu, yeni gelişmelere açık olmadığınızı kendi kendinize itiraf etmiş olursunuz. Belirli bir süre sonra da bıkkınlık ve aynı zamanda usanmışlığın verdiği duygularla dosyanın kapağını bile açmak istemezsiniz her olayı rutine bağlarsınız. Yeniliklere açık olmanın yanında etik, insani ve ahlaki değerlere riayet ederek Bakanlığımızın hak ve menfaatlerini de koruyacak bilinçle hareket etmeniz gerekir.”

KAMU AVUKATLARININ ÜCRETLERİ

Bakan Tüfenkci, kamuda çalışan avukatların maaşlarının yeniden geçirilmesi taleplerine katıldığını ve bu konuda bir çalışma da yapılması gerektiğini ifade etti ve şöyle konuştu:

“Kamuda çalışanların ücret noktasında bu konuda kamu avukatlarının ücreti belirli bir seviyeye gelsin bu konuda Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor, umarım kısa sürede sonuç alırız. Kamudaki avukatların kamu menfaatlerini koruyabilmeleri ve yaptıkları işten zevk alabilmeleri için bizim desteklememiz gerektiğine ben inanıyorum.”

TÜFENKCİ’DEN “AK PARTİ’NİN ATATÜRK AÇILIMI” SÖYLEMLERİNE CEVAP

Bakan Tüfenkci, “Dün bu milletin ortak değeri olan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü bile ayrıştırmaya vesile edenler, bu törenler sonunda kaybedenler ve kazananlar diye toplumu bölerek siyaset yaptığını zannedenler 80 milyonu birleştirmekten çok uzaktırlar” dedi.

HABER MERKEZİ