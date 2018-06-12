Bakan Soylu Gedik Sosyal Tesisleri açılışını gerçekleştirdi

Gedik Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine gelmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü dile getiren Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımız ile az önce telefonda görüştüm. Malatya’da olduğumu söyleyince Malatyalıların mertliklerini vurgulayarak, vatan sevdası ile yoğrulan bu şehrin insanları her zaman emanete sahip çıkmışlardır, her zaman Beydağı gibi yanımızda durdular diyerek en içten selamlarını iletmemi söylediler” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış töreni ile sahur programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti milletvekili adayları, sivil toplum ve meslek örgütlerinin başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Yeşilyurt’a çok değerli bir yatırımı daha kazandırmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Gedik Sosyal Tesisleri'mizin açılışı ile sahur programımıza katılarak bizleri onurlandıran Sayın Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere diğer misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’un sosyal dokusu, kültürel ve doğal zenginliklerini daha da kıymetlendirecek, bölge turizmi ve ekonomisine canlılık kazandıracak değerli bir yatırım olan Gedik Sosyal Tesislerimiz kentimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Her biri cazibe merkezi haline gelen ve kent yaşamına canlılık kazandıran sosyal tesislerimize bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çırmıhtı’nın doğal güzelliklerine hakim bir noktada hizmete sunduğumuz Gedik Sosyal Tesislerimizin yanı sıra yapımı tamamlanan Namazgah ile inşaatı devam eden Kültür Evimiz ile birlikte bir zamanlar atıl durumda olan Gedik Tepesini cazibe merkezine dönüştürüyoruz. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Gedik Sosyal Tesislerimizde bir adet sosyal tesis binasının yanı sıra 445 metre kare yapay süs havuzu, bin 65 metrekare şelale, 15 bin metrekare yeşil alan, 14 adet ahşap kamelya, bir adet ahşap oyun parkı, 62 adet oturma bankı, 4 adet ahşap yaya köprü, 13 adet mermer çeşme, 4 adet büfe, 2 adet lavabo ve 1 adet açık otopark bulunuyor. Rekreasyon ve yeşil alanlarıyla, restoran, kafeleri ve seyir teraslarıyla, hemşehrilerimizin hem keyifli vakit geçirebilecekleri, piknik yapabilecekleri hem de kültürel etkinlikliler düzenleyebilecekler” şeklinde konuştu.

AK Belediyeciliğin bir yatırımını daha hizmete açtıkları için mutlu olduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “AK Belediyecilik demek hizmet belediyeciliği demektir, milletin hizmetkarı olmaktır. Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt, Battalgazi ve 11 ilçe belediyemizle birlikte Malatyamız için çalışmaktan gurur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesinde Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve çok değerli personellerimiz , ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un marka değerini artıran, burada yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren yatırımlarına bir yenisini daha eklediler, kendilerini tebrik ediyorum. İlçemize kazandırılan bu tesisten faydalanacak olan değerli hemşehrilerimiz mutluluklarına mutluluk katacaklarına yürekten inanıyorum. Gedik Sosyal Tesislerimiz AK Belediyeciliğin nasıl kaynak oluşturduğunu, varlıklarımızı nasıl hizmete dönüştürdüğümüzün en net göstergesidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve kutluyorum” diye konuştu.

Kendilerini Yeşilyurt ilçesinde ağırlayan Çınar’a teşekkürlerini sunan Bakan Soylu da, tüm İslam Alemi'nin ve vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek kutladı. Yapılan hizmetlerden ve yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Soylu, “Bir sofranın etrafındayız. Millet olma duygusunu hep birlikte yaşıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz ya da tanımıyoruz ancak ilahi bir emirle hepimiz oruç tutuyoruz. Aynı ezanla oruç açıp, aynı ezanla sahur yapıyoruz. Millet olmak kolay değildir. Biz asil, değerlerine sahip çıkan, büyük bir milletiz. Biz bu kadar büyük bir millet olmasaydık, bu saldırılarla bu Müslüman coğrafyada bize göz açtırmazlardı. Biz birlik ve beraberlik içinde pes etmeksizin ayakta duran geçmişine, geleneklerine bağlı bir milletiz. Bu duyguyu Ramazan ayında daha çok hissediyoruz. Böyle anlamlı bir günde Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu böylesine güzel bir tesiste sizlerle kucaklaşmak, sohbet etmek, dertleşmek ve sahur yemeğinde aynı masa etrafında buluşmak bizim adımıza büyük bir onur ve gururdur. Yeşilyurt gibi güzel ve şirin bir ilçemizin değişim sürecine büyük katkı sağlayacağına inandığımız Gedik Sosyal Tesisleri gibi değerli bir yatırımı hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın şahsında değerli mesai arkadaşlarına ve ayrıca bu projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bol bol fotoğraf çektirdi.

Gedik Sosyal Tesisleri'nin açılış kurdelesi Süleyman Soylu ve protokol üyeleri tarafından kesilirken açılışa katılanlara sahur yemeği ikram edildi.

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