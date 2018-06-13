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Bakan Soylu, Battalgazi hizmet binasını çok beğendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya ziyareti kapsamında Battalgazi Belediyesini ziyaret etti. Bakan Soylu, yeni yapılan Battalgazi hizmet binasını çok beğendiğini söyledi.

Bakan Soylu, Battalgazi hizmet binasını çok beğendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya ziyareti kapsamında Battalgazi Belediyesini ziyaret etti. Bakan Soylu, yeni yapılan Battalgazi hizmet binasını çok beğendiğini söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:52
Bakan Soylu, Battalgazi hizmet binasını çok beğendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Battalgazi Belediyesi hizmet binasını çok beğendiğini ve Kaymakamlık Binalarını da Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası gibi yapmak istediklerini ifade etti.

Battalgazi Belediyesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bin süre görüştü.

Bakan Soylu’ya ziyaretinde, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti Milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı,  Selahattin Barış Palandöken, Vahit Atalan, ile bazı kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Hizmet Binası’nın 14 ay gibi kısa bir sürede yapıldığını öğrenen Bakan Soylu, Battalgazi Belediyesi hizmet binasını çok beğendiğini ve Kaymakamlık Binalarını da Battalgazi Belediyesi hizmet binası gibi yapmak istediklerini ifade etti. Bakan Soylu, Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından ayrıldı.  

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBattalgaziSüleyman SoyluZiyaretSelahattin Gürkan
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