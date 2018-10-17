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Bakan Pakdemirli’ye teşekkür

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, karkas et fiyatlarını artırdığı için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli’ye teşekkür

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, karkas et fiyatlarını artırdığı için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
Bakan Pakdemirli’ye teşekkür

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin karkas et fiyatının artırılması müjdesinden duydukları memnuniyeti anlatan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Bakan Pakdemirli’ye teşekkür ederek, “Malatya'da bir müjde vermesini üreticilerin zor durumda olduğunu yemin torbasının 2017'de 40 TL iken, 2018 de 80 TL yükseldiğini, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini Sayın Bakanımıza aktardık” diyerek bazı açıklamalarda bulundu.

Karkas etten dolayı üreticilerin hayvanlarını satamadığını belirten Başkan Taneli, fırsatçıların da, ‘üreticilerin hayvanlarını daha düşük fiyata nasıl ellerinden alabiliriz’ hesaplarını yaptıklarını söyledi.

KÜPE AFFININ GETİRİLMESİNİ RİCA ETTİK

Bakan Pakdemirli’ye bazı konuşlarda sıkıntılar yaşadıklarını aktardıklarını anlatan Başkan Taneli, “Bu konuda Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığından randevu alınarak görüşmeler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’nin Malatya’ya gerçekleştirdiği ziyarette de, Bakanımıza üreticilerimizin yaşamış olduğu sıkıntıları tekrar dile getirme imkanı bulduk. Malatya'da bir müjde vermesini üreticilerin zor durumda olduğunu yemin torbasının 2017'de 40 TL iken, 2018 de 80 TL yükseldiğini, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini Sayın Bakanımıza aktardık. Bir de işletmelerdeki hayvan sayılarının güncel olmadığını ve çoğu yerli hayvanımızın kulak küpe numarasının olmadığını bundan dolayı üreticilerin mağdur olduğunu söyledik. Bir defaya mahsus küpe affının getirilmesini rica ettik” şeklinde konuştu.

BAKANIMIZ MALATYA’YA BOŞ GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

“Bakanımız ilimize gelmeden önce, ilimize gelen Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, birliğimizi davet ettik” diyen Başkan Taneli, şunları kaydetti:

“Kendisi de birliğimizi ziyaret ettiler. Sıkıntılarımızı bir kez de Genel Müdürümüze anlattık. Netice olarak Bakanımız üreticilerin sorunlarını bildiğini Malatya’ya boş gelmediğini söyledi. Et Süt Kurumu 26 TL olan ithal karkas etin fiyatını 28 TL’ye, 28 TL olan yerli karkas etin fiyatının da 29 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Yerli hayvanın daha çok korunması gerektiğini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerden dolayı Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Bayın Bülent Tunç’a, Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm Türkiye’deki üreticiler adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli ve Bakanlığımızın bürokratlarına, özellikle Bakanımızın Malatya’ya gelmesine vesile olan AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık ve AK Parti Malatya milletvekillerine, İl Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

MUTLU SARIGÜL

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