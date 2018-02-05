BAKAN NET KONUŞTU!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vefa Buluşması” adlı toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti'nin kuruluş aşamasından bugüne kadar partide yer alan ve görev yapan il ve ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları başkanları yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri davetli olarak katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti olarak bir yandan önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırırken bir yandan da insanların refah düzeyini artırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Tüfenkci, "Tek bir amacımız var o da bu millete hizmet etmek. Çünkü bu millet gerçekten asil ve necip bir millet. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bu millet bize sahip çıktı ve o hainlere geçit vermedi. Yine bu millet o hainlerden hesap soruyor, sormaya da devam edecek. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler başarılı olamayınca bir yandan FETÖ'yü bir yandan PKK'yı bir yandan DEAŞ'ı bir yandan da DHKP-C'yi devreye soktular. Ama Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Alayınız, topunuz gelin, inlerinize gireceğiz' dedik ve inlerine girdik. Yurt içinde inlerine girdik Afrin'de de giriyoruz, Münbiç'te de gireceğiz Allah'ın izniyle. Bundan sonra Türkiye'ye karşı hesabı olanların, Türkiye'ye karşı operasyon yapmak isteyenlerin bir kez daha düşünmeleri lazım. Bir kez düşünmeleri de yetmez iki kere düşünmeleri lazım” dedi.

AYLA BEBEK…

Ana muhalefet partisini de eleştiren Bakan Tüfenkci, “Bugün PKK, PYD veya YPG'nin terör örgütün olduğundan şüphe eden CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı sorsun Genel Başkanlarına, PYD terör örgütü mü, değil mi? Önce cevabı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi milletvekillerine versin. Millet ne olduğunu, onların kim olduğunu, arkalarında kimler olduğunu çok iyi biliyor. Eğer cevabını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alamıyorsa gelsin Malatyalı hemşehrilerimden alsın. Çünkü Malatyalı hemşehrilerim o terör örgütünü gözlerinden, ayak izlerinden, zihinlerinden tanıyor. Onların nasıl vatan haini olduğunu, millet düşmanı olduğunu, Diyarbakır'daki Ayla bebeği, Ayşe bebeği öldürdüklerinden dolayı tanıyor, biliyor. Onlar kadınları, kızları, sivilleri, köyleri katlederken bıraktıkları ayak izlerinden tanıyorlar. Daha bunlardan sen tanıyamadıysan, Genel Başkanın Kemal Kılıçdaroğlu'na git, sor bakalım o örgütler terör örgütü mü değil mi? Doğrusu onun da kafası karışık, o da bir geliyor, bir gidiyor. Bilmiyorum sana ne cevap verir, en son kararı ne onu söylesin de bütün kamuoyu duysun” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, Zeytin Dalı Harekatını değerlendirerek, “Şu ana kadar hedeflenen yerlere yerleşmeye başladık. Fırat Kalkanı Operasyonunda Mehmetçik'in başarısı bazı kesimleri çileden çıkardı. Bugün bakıyoruz Mehmetçiğe dil uzatıyorlar, Özgür Suriye Ordusu üzerinden bizi vurmaya çalışıyorlar. Niçin orada bulunan PKK uzantısı PYD-YPG’ye dil uzatamıyorsunuz? CHP’li birisi kalkmış ‘PKK'nın, PYD’ninYPG’nin terör örgütü olup olmadığını ben bilemiyorum. Bizim istihbari bir bilgimiz yok’ diyor. Türkiye'nin istihbarat kaynakları, emniyet kaynakları, güvenlik kaynakları bunların ne kadar alçak olduğunu 40 yıldır biliyor. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri hala bu işin farkında değiller” değerlendirmesinde bulundu.

PARTİMİZİN BAŞARISI ÜLKEMİZİN BAŞARISIDIR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana herkese kucak açtığını dile getirerek, “Salondaki bütün arkadaşlarım, partide görev alsa da almasa da davasını, ülkesini, Cumhurbaşkanını ve partisini savunan arkadaşlarımızdır. Dönem dönem yenilenmeler oluyor, yeni görev alan arkadaşlarımız oluyor ama hiç birbirimizden ve partimizden kopmuyoruz. Çünkü partimizin başarısı ülkemizin başarısıdır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, AK Parti’nin bir vefa partisi olduğunu kaydederek, “Erdemliler hareketi olarak çıkmış olduğumuz bu yolda kardeşlerimizle beraber kurulduğu günden bugüne kadar hep birlikte el ele vererek canımız partimizi en iyi yerlere getirmek için gayretler gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Balkanı Hakan Kahtalı, mevcut il ve ilçe yönetimleri katıldı. (İHA)