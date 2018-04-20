Bakan Mali’de Fuara Katıldı

Bakan Tüfenkci, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mali’ye ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti ve şöyle konuştu. Aramızda coğrafi uzaklığa rağmen Mali, Türkiye’nin her zaman dost ve kardeş kabul ettiği bir ülke olmuştur. Bu nedenledir ki ikili ticari ve ekonomik ilişkileri yansıtacak seviyeye ulaştırmamızın en temel görevimiz olduğunu düşünüyorum.”

Türkiye’nin Afrika stratejisine değinen Bakan Tüfenkci, Afrika kıtasında yaşayan halkların refahının yükselmesi ve yaşam şartlarının iyileşmesi için Türkiye’nin adımlar attığını dile getirdi. Tüfenkci, ülkeler arasında ziyaretler ve turizmle halklar arasındaki ilişkilerin de artmasının arzu edildiğini söyledi.

AFRİKA’DA MÜTEAHHİTLİK PROJELERİMİZ 65 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tüfenkci Afrika kıtasının önümüzdeki yıllarda yükselen yıldızlardan biri olduğunu belirtti ve Afrika Türkiye ilişkilerine değindi. Bakan Tüfenkci, “ 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2017 yılında 20,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Afrika kıtasına yönelik ihracatımız 2,1 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükseldi. İthalatımız ise 3,3 milyar dolardan 8,9 milyar dolara yaklaşmıştır. Bugün itibariyle Türkiye’nin kıta çapındaki yatırımlarımız 7 milyar dolara ulaştı. Afrika kıtasında müteahhitlik projeleri 65 milyar doları aştı. Afrika’da 41 büyükelçiliğimiz ve 26 ülkede ticaret müşavirliğimiz var. Afrika ülkelerinin kalkınmalarına ve refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunuyoruz”. Dedi.

HEDEF 500 MİLYONLUK TİCARET HACMİNE ULAŞMAK

Türkiye Mali arasında ticari ilişkilere de değinen Bakan Tüfenkci, 2003 ve 2017 yılları arasında yapılan ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüfenkci, “ Türkiye ve Mali arasında 2003 yılında 5 milyon dolar civarında iken 2017 yılında 82,2 milyon dolara yükseldi. 2017 yılı sonu itibariyle ihracatımız 52,2 Milyon dolar, ithalatımız ise 29,9 milyon dolar tutarındadır. İki ülke arasında ihracat ve ithalatın giderek daha dengeli bir şekilde gitmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ikili ticaret hacmimizin orta vadede 100, uzun vadede 500 milyon dolara çıkarılmasını hedeflemişlerdi. Fuarın iki ülke arasında yoğun çalışmak ve işbirliğini geliştirme adına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye-Mali İş Konseyi’nin verimli işbirliğine vesile olmasını ve iş adamlarına da bu konuda büyük görevler düştüğünün de altını çizdi. İş adamlarına, iki ülke arasında doğrudan uçuşlar olduğuna değinen Tüfenkci 2016 yılı itibariyle haftada 6 uçuşun gerçekleştiğini ve iş adamlarının bunu fırsata dönüştürerek sık temas kurularak güçlü ortaklılar kurulmasının başlanmasını istedi.

DÜNYA MARKASI MÜTEAHHİTLERİMİZ 359 MİLYAR DOLARA İMZA ATTILAR

Bakan Tüfenkci Türk müteahhitlerinin dünyada yapmış oldukları üst düzey projelerle adeta bir marka haline dönüştüklerini belirterek, dünyada bugüne kadar 359 milyar dolar değerinde 9.309 projeye imza attıklarını söyledi. Müteahhitlerin Afrika kıtasında da faaliyetlerini yoğun bir şekilde sündürdüklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, müteahhitlerimiz Afrika’da yaklaşık 65,3 milyar dolar tutarında 1324 projeyi üstlendiler. Üst yapı ve alt yapı çalışmalarını başarıyla yerine getirmişlerdir. Kıta genlinde 7 milyarlık yatırım gerçekleşti. Binlerce Afrikalı kardeşimize istihdam kapısı sağlandı. Syın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle imzaladığımız Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması bu alanda önemli bir güvence sunacak güçlü fırsatlar oluşturacak ”dedi.(Bülten)busabahmalatya.com