Bakan Tüfenkci ilk olarak Battalgazi ilçesi Beydağı Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret ederek, polislerle bayramlaştı. Bakan Tüfenkci’nin ziyaretlerine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti.

EŞ GÜDÜMLÜ OLARAK OPERASYON YAPABİLİYORLAR

Bir süre polislerle sohbet eden Bakan Tüfenkci, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada emniyet güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Güvenlik güçlerinin Malatya'nın huzuru için gece gündüz demeden çalışıp, gayret gösterdiğini söyleyen Bakan Tüfenkci, “Hem terör, hem de asayiş ve trafik noktasında vermiş oldukları mücadeleyi takdirle izliyoruz. Bizler bugün bayramlarımızı huzur içerisinde yapıyorsak, bu arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları sonucudur. Allah’a hamd olsun 15 Temmuz’dan sonra özellikle jandarma ve emniyetimiz, bütün güvenlik güçlerimiz uyum içerisinde eş güdümlü olarak operasyon yapabiliyorlar. Bütün yönleri ile terörün üzerine gidebiliyorlar ve bunun neticesini de biz sahada görüyoruz. Yurdun her köşesinde başarılı operasyonlara imza atan tüm askerimize polisimize teşekkür ediyoruz. Bütün polis teşkilatımızın bayramını tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

ALAY KOMUTANINDAN BRİFİNG ALDI

Bakan Tüfenkci daha sonra Malatya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada güvenlik güçleri ile bayramlaşan Bakan Tüfenkci, şeref defterini imzaladıktan sonra Alay Komutanı Şerafettin Yılmaz'dan brifing aldı.

İHA