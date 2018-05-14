Bakan'dan net terör mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Darende ilçesine yapılan aşevinin açılışını yaptı.

Bakan Tüfenkci, hizmetlerin devam etmesi için verilecek oyların da önemli olduğunu dile getirdi. Levent Vadisi yolunun planladığını söyleyen ve buranın yapımına başlanacağını dile getiren Bakan Tüfenkci, “Yeter ki biz birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi yitirmeyelim. Biz 15 Temmuz’u yaşamış bir ülkeyiz. O gün 15 Temmuz’u bu insanlara yaşatanlar esasında şimdiden çok çeşitli kampanyalarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye geçmesin, uygulama başarılı olmasın diye ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar” şeklinde konuştu.

Herkesin yapılan oyunların farkında olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstiyorlar ki Türkiye’ye istedikleri zaman operasyon çeksinler. İstiyorlar ki istedikleri zaman ekonomide dövizi, faizi yükseltsinler bu millete bedel ödetsinler. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 24 Haziran’da geçtiğimizde güçlü Meclisimizle, Hükûmetimizle artık Türkiye’ye bu operasyonları çekemeyecekler. Türkiye’nin etrafında bir terör koridoru oluşturmaya, teröre mahkum, ekonomisini iflas ettirmeye çalışanlar hükümetimizin almış olduğu tedbir ve teşviklerle ne ekonomimizi batırabildiler ne de terörü bu milletin başına bela edebildiler. İnlerine de gireceğiz, girdik. İnşallah 24 Haziran’dan sonra artık bu topraklarda terörün esamesi okunmayacak.”

busabahmalatya.com