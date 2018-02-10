BAKAN ÇİN'DE

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Gümrük Örgütü ve Çin Gümrük İdaresi ortaklığında başkent Pekin’de düzenlenen 1. Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı’na katıldı. Konuşmasında Türkiye’de e-ticaretin gelişme durumu hakkında bilgi veren Bakan Tüfenkci, e-ticaretin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin öneminin altını çizdi. Tüfenkci, ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticaret ile desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Konferansta konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakanı Yu Guangzhou ise, Çin’de sınır ötesi e-ticaretin 2017 yılında yüzde 80.6 arttığı bilgisini verdi. Konferansta aralarında 125 ülkeden bakan ve yetkililerin yer aldığı yaklaşık 2 bin kişi yer aldı.

Bakan Tüfenkci, Pekin’deki temasları kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakanı Yu Guangzhou ile de görüştü.

Heyetler arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılarıyla ele alındı. Bakan Tüfenkci, ayrıca Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden olan Huawei’nin Global Hükümet İşleri Başkanı Zhang Jiangang ile de bir araya geldi.