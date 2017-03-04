Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile beraberindeki heyet, sempozyumun ardından Malatya Adliyesini ziyaret etti. Bakanların gelişi için adliyede hareketlilik yaşandı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı görüldü.

ADLİYE PERSONELİ İLE SELAMLAŞMA

Adliye önünde Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından karşılanan bakanlar Bakan Bozdağ ve Bakan Tüfenkci, kendilerini bekleyen adliye personeliyle selamlaştı. Bakan Bozdağ ve beraberindeki heyet, Başsavcı Ergül Yılmaz’ın makamına geçti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Ziyaretin ardından Bakan Bozdağ ve Tüfenkci adliyle çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten adliyeden ayrıldı Bakan Bozdağ Cuma namazı için Mescid-i Takva Camisine geçti. Burada kılınan namazının ardından Bakan Bekir Bozdağ Malatya ziyaretini tamlayarak uçakla Ankara’ya hareket etti.

TAHİR ÖZÇELİK