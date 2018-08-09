Bakan Akar’a hayırlı olsun ziyareti

Askeri alanda Malatya’nın önemli ve stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Çalık; “Çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek, sağlıklı, yaşanabilir ve bütüncül bir kent dokusu oluşturabilmek için Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı olması amacıyla Malatya Mareşal Fevzi Çakmak Kışlası’nın ve şehrin merkezinde kalan, şehrin gelişimini ciddi manada etkileyen sanayi sitelerimizin taşınması amacıyla Altay Kışlası’nın bir bölümünün Malatya Büyükşehir Belediyemize devredilmesi istiyoruz” diyerek konuyla ilgili talepleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iletti.

Çalık, “Milli Savunma Sanayimizde hızla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın 100 Günlük İcraat Programı içerisinde yerli ve milli hassasiyet öne çıkartılarak 48 proje savunma sanayimize ait. Düne kadar yapılamaz denen birçok proje tamamlanırken, çalışmalarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Terör konusunda taviz vermeden çalışmalar devam ediyor. Teröristlerin inlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı bir kez daha hasseten teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.bülten busabahmalatya.com