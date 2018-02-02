BAKAN AÇIKLADI!



Bakan Tüfenkci’nin girişimleriyle, KOBİ'ler için Uygulamalı Yetkinlik Artırma Merkezleri olarak da adlandırılan ve ilk olarak Ankara’da kurulmaya başlanılan Model Fabrikalar, Malatya’da da kurulacak.

Kamu, sanayi ve özel sektör iş birliğinde hayata geçirilen Model Fabrika'nın, Türkiye’nin sanayi gelişimini modern teknolojiye uyumlu hale getireceğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Model fabrikalar, işletmelerin sanayi 4.0 ve dijital dönüşüme uyum sağlamalarını kolaylaştıracak” dedi.



Tüfenkci, sanayileşmiş ülkelerde bu yapıların etkin bir şekilde kullanıldığını belirterek, “Ülkemizde işletmelerimizin çağa ayak uydurması, rekabet güçlerinin ve verimliliklerinin artırılması için bu yapıları hayata geçirmek istedik. Uygulamalı yetkinlik ve dönüşüm merkezi olarak kurulan bu fabrikalar, sanayimizin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacak. Buralarda KOBİ’lere verimlilik odaklı üretim teknikleri hakkında eğitimler verilecek. Yaparak öğrenme ve öğrendiğini uygulayarak dönüştürme yöntemi kullanılarak çalışanların teori ve pratiği birleştirmeleri sağlanacak. Böylece aksayan yönler tespit edilecek, sorunlar daha kolay çözümlenecek. Model fabrikalar, sanayi 4.0’a geçişin önemli bir vasıtası olacak” şeklinde konuştu.

Malatya’nın sanayi altyapısı, civar illerle olan bağlantısı ve ulaşım olanaklarıyla proje için potansiyeli yüksek illerden bir tanesi olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, “Bu projenin Malatya’da da hayata geçirilmesi hem ilimiz hem de ülkemiz açısından çok fayda sağlayacak. İlimizin sanayi teknolojilerine uyumunu kolaylaştıracak, Türkiye’de ve dünyada rekabet gücünü artıracak, istihdama katkı sağlayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.