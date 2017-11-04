Malatya ’nın tamamında yatırımlar yapan ve şehrin sağlam altyapıya kavuşması için her geçen gün daha da güçlü projeler hazırlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, Bahri’de çalışmalarına devam ediyor. JICA ile yapılan anlaşma sonucu başladıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Bahri Mahallesi’nde 20 kilometrelik içme suyu hat çalışmamızın 11 kilometrelik kısmını tamamlayarak mahallemizin içme suyu altyapısını yenilemeye devam ediyoruz. Çalışmalarımıza başladığımız zamandan bugüne kadar 1 adet terfi binası, 2 adet debimetre vana odası ve 100 tonluk su deposu inşasını tamamladık. Çalışmalarımız tamamlandığında Bahri içme suyu altyapısı yenilenerek bölgede sağlam altyapı inşa etmiş olacağız” sözlerini kaydetti.

6 KİLOMETRELİK KANALİZASYON HATTI TAMAMLANDI

İnsan ve çevre sağlığının önemini daima bilerek hareket eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Bahri Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısını yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Malatya’nın merkez ve ilçesinde ihtiyaç olan bölgelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Bahri Mahallesi’ne ihale kapsamında yapılacak olan 27 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasının 6 kilometrelik kısmını, 138 muayene bacası ve 125 kişilik 1 adet fosseptik çalışmasını tamamladık. Bahri Mahallemizde ve Malatya’nın tamamında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 7 gün 24 saat çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

HABER MERKEZİ