Bahçeli’nin askıda ekmek çağrısına Malatya’dan destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin ekmek zammı iddiasına karşı, “Ekmeğe yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. Askıda ekmek projesini başlatıyorum” açıklamasına karşı MHP Yeşilyurt İlçe Teşkilatı harekete geçti. BUSABAH gazetesine yaptığı açıklamayla önemli açıklamayla, belirli aralıklarla ekmeğe zam geldiğini anımsatan MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, vatandaşların belki bunun farkında olmadığını söyledi.

GENEL BAŞKANIMIZ GÜZEL BİR ADIM ATTI

Bu konuda gerekli çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Başkan Kaya, “Gerçekten evine ekmek götüremeyecek aileler var. Bu ailelerin evine ekmek götürebilmeleri için mutlaka birilerinin destek olması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız bu konuda çok güzel bir adım attı. Biz Yeşilyurt İlçe Teşkilatı olarak Malatya’da askıda ekmekle alakalı çalışmaya bugün itibariyle gireceğiz. Bizler fırıncı kardeşlerimizle görüşerek, durumu iyi olanların gücü yetiyorsa 2 ekmek, gücü yetmeyenler için en az bir ekmek parasını fırıncıya ödeyip askıda ekmek isteyenler için böyle katkıda bulunalım. Genel Başkanımız bu konuda çok olumlu ve güzel bir açıklama yaptı. Böyle bir proje başlattı. Onun başlattığı proje de bizim için bir emirdir. Biz de aynı kampanyayı önümüzdeki hafta itibariyle Malatya’da başlatacağız” şeklinde konuştu.

DİĞER PARTİLER DE İNŞALLAH DUYARLI OLURLAR

Başkan Kaya, “Diğer partiler de bu kampanyaya dahil olurlarsa inancınız olsun Malatya’da ekmek alamayacak aile kalmayacak ve ben buna inanıyorum. Biz Yeşilyurt’a bağlı mahallelerin hepsinde bu kampanyayı başlatacağız. Diğer partiler de inşallah bu konuda duyarlı olurlar” dedi.