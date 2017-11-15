Bahattin Ömer, Aralık ayında yapılacak CHP Battalgazi İlçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. CHP İl Binasında düzenlenen toplantıda partililere seslenen Öner, adaylığının gerekçelerini ve neden yola çıktığını anlattı. Öner, partiden aldığı güçle CHP Battalgazi ilçe başkanlığına aday olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisinin cefakar ve vefakar mücadeleci katmanları, sizleri şahsım ve partim adına barış, özgürlük ve demokrasi adına selamlıyorum. Türk siyasi tarihine altın mührünü vurmuş zirve şahsiyetleri yetiştiren güzel şehrimizin güzide kurumu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kurtuluş hareketimizin büyük komutanlarından ikinci Cumhurbaşkanımız- merhum İsmet İnönü’yü Türk tarihine armağan eden bir şehrin mensubu olmakla ne kadar övünsem ve övünsek azdır" diye konuştu.

SAHADA YILLARIMI VERDİM

Yıllarca sendika hareketin içinde olduğunu belirten Öner, "Ülkemizdeki çalışanların derdini, sıkıntılarını bizzat sahada yıllarını vermiş biri olarak çok iyi biliyorum. Şimdi de nasip olursa iki temel kavramla mücehhez olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yine çok önemli bir ismi olan Battalgazi ilçesinin ilçe başkanlığına aday oldum. Halkı olması gereken yere koyamayanlar, Cumhuriyeti de hak ettiği yere koyamazlar, konulmadığında ülkemizde olup bitenlerden çok açıkça görülmektedir" şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise kongre süreçlerinin devam etiğin belirterek, Bahattin Öner’e başarı diledi.

İHA