Araştırma Görevlisi Doktor Mehmet Semih Demirtaş, bahar nezlesinin mevsimsel alerjik rinit olarak tanımladıkları alerjik bünyeli kişilerde bahar geçişlerinde görüldüğünü söyledi.

Bahar nezlesinin bahar aylarında özellikle çiçeklerin açmasıyla ve polenlerin ortaya çıkmasıyla beraber insanlarda sıkça görüldüğüne değinen Demirtaş, "Genelde bulguları sabittir. Ancak hastadan hastaya göre farklılıkta gösterebilir. Genellikle burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, gözde akıntı ve kızarıklık gibi bulgularla karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

Demirtaş, bahar nezlesinin tedavisinde genellikle 2-3 yöntem kullanıldığını belirterek, "Bu aşamada öncelikle hastanın herhangi bir polen alerjisi ya da farklı bir alerjisi olup olmadığını anlamak için test uyguluyoruz. Tabi ki alınan önlemlere rağmen hastalığın geçmemesi durumunda anti alerjik ilaçlarımızı belirli periyotlarda hastalarımıza uyguluyoruz" dedi.



"Soğuk algınlığı ile karıştırılıyor"

Soğuk algınlığı ve bahar nezlesinin bazen karıştırıldığını dile getiren Demirtaş, "İkisinde de eşdeğer giden bazı bulgular bulunmaktadır. Bundan ötürü de insanlarımız birbirine çok karıştırıyorlar. Soğuk algınlığında burun akıntısı fazla olmakla birlikte ateş de bulunuyor. Semptomlar dediğim gibi birbirine çok benziyor ama aradaki en belirgin fark yüksek ateş ve vücudun fazla kırgın ve zayıf düşmesi diyebiliriz. Önlem alınmayan vakalar ilerlediği takdirde iştahsızlık, yorgunluk, burun tıkanıklığıyla birlikte sinüzit başlangıcı, aşırı sinirlilik ve şiddetli baş ağrısı gibi durumlara yol açabilir. Halkımızın bu durumu ötelememesini ve ivedilikle çözümü mümkün olan doktorlarını başvurmasını önemle talep ederiz" ifadelerine yer verdi.



"Sabah saatlerinde dışarıya çıkmayı önermiyoruz"

Bahar nezlesine karşı alınabilecek tedbirlere de değinen Demirtaş, "Özellikle polenlerin en çok olduğu sabah saat 5 ile 10 arasında genellikle dışarıya çıkmayı çok önermiyoruz. Eğer çıkmaları gerekiyorsa ağız ve burunu kapatacak maskeler kullanmayı öneriyoruz. Tabi bu çocuklar için daha zor bir durum olabilir. Ancak bu durumda atkı ve benzeri ağız ve burunu korumayı sağlayabilecek aparatların kullanılmasını öneriyoruz. Yetişkinler için polen zamanı özellikle spor yapılmasını çok önermiyoruz. Özellikle erişkinlerin saçları polen tutma özelliğine sahiptir. Bunun için günlük ya da iki günde bir duş almalarını öneriyoruz. Gözlerde oluşabilecek akıntı, yanma ve kızarmalar için ise gözlük ve şapka takmalarını önerebiliriz. ‘Tabi özellikle bu dönemden önce bir alerjileri var mı?’ diye belirli testleri yaptırmalarında fayda görüyoruz" diye konuştu.

İHA