Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ile Çanakkale Milletvekili Bulut Öz ve Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Malatya’daki Gıda Bankacılığı faaliyetlerini yerinde incelemek üzere kente geldiler. Dün Malatya belediye başkanları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla yapılan toplantıdan sonra heyet gazetecilere bir açıklamada bulundu.

İlk açıklamayı Vali Ali Kaban yaptı. Öncelikle konuşmasına Dilekçe Komisyonu’nun Başkan ve üyelerine, parlamentonun Dilekçe Komisyonuyla çalışan uzmanlarına hoş geldiniz diyerek başlayan Vali Kaban, çok önemli bir konu olan israfın önlenmesi başlığı altında sadece Gıda Bankacılığı değil, her türden israfın önlenmesi ve sosyal yardımların daha sağlıklı, daha hedefine ulaşır, daha bilimsel düzeyde yapılabilmesi için neler yapılabileceğine dair uygulama örnekleri görmek üzere toplandıklarını söyledi.

KOMİSYON KURULALI BİR YIL OLDU

Daha sonra sözü Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır aldı. Komisyon hakkında bilgiler veren Satır, “Dilekçe Komisyonu bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde denetim faaliyet yapan önemli bir komisyondur. Yaklaşık bir yıl oldu bu komisyonu kuralı. Önce mevzuat çalışmalarını yaptık. İçişleri Bakanlığına, Gıda Tarım Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanlığına ve diğer kurumlara dinledik. Akabinde yerinde incelemeler yaptık. Türkiye’de Gıda Bankacılığı veya Yardım Bankacılığının iyi örnekleri olan Gaziantep’i, Eskişehir’i, Suriyeli misafirlerimizin çok olduğu Hatay’ı, Adana’yı ziyaret ettik. Dünya örneklerini araştırdık. Amerika’ya bir heyet göndererek Gıda Bankacılığı ile ilgili dünyadaki en önemli sivil toplum yapısı olan Amerika’daki örnekleri inceledik ve bugün de Malatya’dayız” şeklinde konuştu.

İŞ DÜNYASININ AKTİF OLDUĞU BİR İL

Malatya’da Gıda Bankacılığı ve Sosyal Gıda Bankacılığıyla ilgili iyi örneklerin bulunduğunu bildiklerini dile getiren Satır, “Malatya’da Gıda Bankacılığı ile ilgili Sosyal Gıda Bankacılığı ile ilgili iyi örneklerin olduğunu biliyoruz. Bunları yerinde incelemek istedik. Çünkü Malatya hem tarımın hem de sanayinin yani iş dünyasının aktif olduğu bir il. Her ne kadar Malatya içinde yaşamasalar bile çok ciddi sermayelerin olduğu büyük firmaların sahibinin Malatyalı olduğunu biliyoruz. Onların Malatya’ya ve Türkiye’ye yaptığı desteği biliyoruz. Bunları yerinde incelemek ve Sayın Valimizle ve bürokratlarımızla istişare etmek için buraya geldik” ifadelerini kullandı.

GIDA BANKACILIĞI NEDİR?

“Gıda Bankacılığı denince sadece gıdayı anlamamak lazım” diyen Satır, sözlerine şöyle devam etti:

“Gıda Bankacılığı, işletilmelerin stoklarında bulunan gıda, yiyecek, yakacak ve temizlik maddelerinden son kullanma tarihi yaklaşmış, paketleme ve üretim hatası bulunan ihracat ve ihtiyaç fazlası gibi sebeplerden dolayı değerini kaybeden veya zayi olacak maddelerin ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasını sağlayan işletmeler ile dernek ve vakıflar arasında köprü oluşturan bir organizasyondur. Biraz evvel söylediğim gibi bu iş sadece gıda ile bağımlı değil. Yakıt ihtiyaç malzemelerini de kapsayan bir yapı. Gıda bankacılığı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir sunum yaptılar. Bunu da raporumuzda değerlendireceğiz. Tabi burada asıl aktör Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı… Aile Bakanlığına büyük görevler düşüyor. Sayın Aile Bakanımız ve ekibi bu konuda ciddi anlamda yol aldılar. Geçen hafta yaptığımız toplantıda, bizim çalışmalarımızı aydınlatacak, bizim yapacağımız raporun da hemen hemen temelini oluşturan yeni düzenlemelere başlayacaklarını öğrendik. Biz Gıda Bankacılığı konusunda öneri olarak sadece yiyeceğin değil, yiyecek, ev eşyası, temizlik malzemeleri, yakacak, eğitim malzemeleri, sağlık yardımları, barınma ve nakit bağışın da sosyal yardım kapsamın da değerlendirilmesi ve devlet tarafından verilen mali desteklerden bu konularda da faydalanmasını düşünüyoruz.”

HAYIR YAPMAYI SEVEN BİR TOPLUMUZ

Mükerrerlik ve koordinasyonun önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Satır, “Bu desteklerin çalışma teşvikleri ile beslenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Desteklerin bir yere kadar, bir döneme kadar insanların hayatını idame ettirecek veya ailelerin normal yaşantısını idame ettirecek tarihe kadar devam etmesini, ondan sonra istihdam önerileri ile desteklenmesini düşünüyoruz ki Aile Bakanlığı da bu konuda bir çalışma yürütüyor. Mükerrerlik ve koordinasyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Yardımların mükerrerlik olmadan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda ki sistemi önemsiyoruz. Sosyal Yardım Bankası sistemi ile ilgili önerilerimiz var. Bunları Sayın Valimiz ile de paylaştım. Biz yardım yapmayı, hayır yapmayı, paylaşmayı seven bir toplumuz. Bir elin vermesini diğer elin duymaması kültürü ile yetişen bir toplumuz. Bu anlamda toplumumuzda gerçekten bir duyarlılık var. Ama büyüyen ekonomimiz ve gelişen durumlara göre bunun belli bir sistem içerisinde organizasyon adı altında yürütmesi gerektiğini kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ GİBİ BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞADIK

Satır, “Bizim bu çalışmada her geçen gün önümüze farklı konular çıkıyor. Onlar üzerine çalışma yapıyoruz. Ve raporumuza ekleyeceğiz. Tabi bildiğiniz gibi basın mensupları 15 Temmuz gibi büyük bir travma yaşadık. Toplumumuzun duygularını sömüren bu gibi gruplar, özellikle bu grup, yardımlarımızı, kurban bağışlarımızı, eğitim katkılarımızı alıp bizlere darbe olarak geri döndürdü. Bunu hep birlikte yaşadık. Dolayısı ile çok daha duyarlı, bilinçli olmamız lazım. Burada sivil toplum örgütlerine, belediyelere, kamuya düşen görevler var. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak Dilekçe Komisyonu adı altında kurduğumuz bu komisyonda bütün bunları içeren bir rapor hazırlayacağız. Bunu kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL