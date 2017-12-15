Vali Ali Kaban Başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonunda “Bağımlılıkla Mücadele Platformu Toplantısı” gerçekleştirildi.
15 Aralık 2017 Cuma 11:35
Toplantıya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Sadi Fındıklı, AMATEM merkez sorumlusu Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu,Bağımlılıkla Mücadele Platformu (BAM) Koordinatörü Ahmet Kırma katıldılar.
Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimizde yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!