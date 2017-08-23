23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Badem fidanına olağanüstü talep!

İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun, bademin Malatya’da yetişen uyumlu bir bitki olduğunu ifade ederek “Özellikle de son birkaç yıldır bize müthiş bir badem fidanı talebi var, yetiştiremiyoruz” dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:29
Badem fidanına olağanüstü talep!

Fakülte çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun, Malatya’da kayısıya en güzel alternatiflerin badem ve ceviz gibi kültür bitkileri olduğunu dile getirdi. Fakültelerinde bademle ilgili çalışmaların da yapıldığına dikkat çeken Tursun, “Badem Malatya toprağını çok seviyor. Malatya’ya çok uyumlu bitkilerden bir tanesi. Özellikle de son birkaç yıldır bizden müthiş bir badem fidanı talebi var, yetiştiremiyoruz. O yüzden bu sene biraz daha fidan yetiştirerek insanlara dağıtmaya çalışacağız. Bunun yanında diğer bitkileri de bizim fakültemizdeki deneme bahçelerinde yetiştiriyoruz. Burada çok da güzel ürün alınıyor” şeklinde konuştu.

Malatya’nın tarım ve ziraat konusunda bazı tropik bitkiler hariç bütün bitkilerin yetiştirildiği bir il olduğunu kaydeden Tursun, “Malatya’da ekonomiye baktığınız zaman insanların yüzde 50’ye yakın bir kısmı tarımla uğraşıyor. Malatya’da ekonominin yüzde 80’i tarıma dayalıdır. Bugün müteahhitlere de sorsanız, araba galericilerine de sorsanız onlarda kayısıdan para kazanıyorlar” dedi.

Malatya’nın hayvancılık konusunda da Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi olduğunu belirten Tursun, “Küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı konusunda, tavuk hindi gibi kümes hayvancılığı konusunda da Malatya Doğu Anadolu’nun hatta Türkiye'nin önde gelen yerlerinden bir tanesidir. Tavuk yetiştiriciliği olsa belki çoğu kimse bilmez ama Türkiye’de ilk beşe giren ilk üçe giren illerden bir tanesi Malatya olur. Eğer çevre illeri gezerseniz her yerde tavuk çiftliklerini görürsünüz. Bu da Malatya’ya 2-3 yıl boyunca verilen destekle oldu. Bu konuda da ben gerçekten yöneticilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya’nın hem hayvancılık hem sebzecilik hem de meyvecilik konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Dekan Tursun, “Türkiye’nin en büyük şeker fabrikalarından bir tanesi Malatya’da ve aktif halde.Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Malatya’da yetiştirilen şekeri işleyen bir fabrikamız var. Yine balıkçılık konusunda Türkiye’de üçüncü sıradadır. Son birkaç yıldır bu şekildeydi. Dört seneyi aşkın bir süredir buradayım daha öncesinden de Malatya’yı biliyordum. Hekimhan’a gittiğiniz de cevizin, Arapgir’de üzümün, Doğanşehir’e gittiğiniz zaman elmanın, Malatya merkeze geldiğinizde kayısının, Yeşilyurt’a gittiğiniz zaman kirazın olduğunu ve bunların Türkiye’nin en güzel en kaliteli meyveler yetiştirildiği bir bölge olduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

İHA
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