Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda akraba olan iki aile arasında yaşanan taşlı-sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Doğantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda akraba olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşürken mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. Çıkan kavgada darp edilerek yaralanan Hasret Balaban (23), Hasan Balaban (50) ve İsmail Balaban (52) 112 ambulansları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Gözaltına alınan 4 kişi serbest kaldı

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların 23 yaşındaki Hasret Balaban’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, kavgaya karıştığı tespit edilen Hasan B., Sinan B., İnan B. ve Emre B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı.



“Oğlumu yere yatırarak taşlarla kafasına vurdular”

Kavgada taşla kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan gencin babası Hasan Balaban oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, "Çapa motoru ile dört kişi evimizin önüne gelerek beraberlerinde getirdikleri sopalarla beni darp ettiler, bunun üzerine yere düştüm. Eşimin çığlıklarıyla birlikte oğlum Hasret dışarı çıktı. Bu arada oğlumu yere yatırarak taşlarla kafasına vurdular. O sahneyi hatırlamak istemiyorum, o an ben bittim. Oğlumun yaşaması mucizeye bağlı" diyerek mahkeme kararına tepki gösterdi.

Baba Hasan Balaban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım isteyerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.



Hayati riski sürüyor

Kavgadan 2 gün önce İnönü Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi bölümüne kayıt yaptıran Hasret Balaban’ın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tutulan Balaban’ın hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.

İHA