Babası, oğlu Fethi Sekin’i anlattı

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 15 Temmuz ve Şehitleri Anma Programı çerçevesinde dün Şehit Kemal Özalper Meslek Lisesi’nde bir program düzenledi. Programa Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Alpaslan, Okul Müdürü Hüseyin Avcı, Şehit Fethi Sekin’in Babası Mehmet Zeki Sekin, kız kardeşi Fikriye Sekin, dayısı Hikmet Kürüm, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program 15 Temmuz hain darbe girişimiyle video gösterimiyle devam etti. Açılış konuşmasını ilk olarak Milli İrade Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Alpaslan yaptı.

“HALK, ÜLKESİNİ KAPTIRMAYACAĞINI DÜNYAYA GÖSTERDİ”

O gecenin en uzun gece olduğunu hatırlatan Alpaslan, “O hain gece en uzun gece olmuştu. Demokrasiye karşı açılan savaş halkın azim ve kararlılığı karşısında boşa çıkartıldı. Ülkemizi ele geçirmek isteyen dış güçlerin son oyunu ülkemiz içerisinde bizlerden olan insanları kullanarak bir darbe girişiminde bulunmak oldu. Demokrasi bilinci kazanmış bu millet, demokrasinin nimetlerinden yararlanmanın tadına varan halk 15 Temmuz gecesi ülkesini ve milli egemenliğini hiç kimseye kaptırmayacağını tüm dünyaya gösterdi” şeklinde konuştu.

“MİLLETİN ZAFERİYLE SONUÇLANDI “

Daha sonra söz alan ve şehitleri rahmet, gazileri ise saygıyla andığını dile getiren Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ise, “15 Temmuz 2016 gecesi ezanımız, vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için çok önemli bir gecedir. Gecesi hainliklerle dolu ama sabahı bu milletin zaferiyle sonuçlandı. Bir kez daha hep beraber bütün dünyaya muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu göstermiş olduk. Birçok miting ve konferanslara katıldım. Ama bugün heyecan bir başka. Müslüman olmaktan onur, Türk olmaktan şeref ve sanat liseli olmaktan da gurur duyuyorum” ifadelerinde bulundu.

Son olarak söz alan şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin de, Fethi Sekin’in yüreğinde iman, vatan sevdası, vilayet aşkıyla büyüdüğünü ifade etti.

“BÖYLE KAHRAMANLARI SAYGIYLA ANIYORUM”

Şehit oğlu Fethi Sekin’i anlatan Mehmet Zeki Sekin, “Öncelikle kahramanlık; görevini yapmaktır, işini sevmektir, eşini sevmektir, uykusu bile olsa izin gününü çocuklarına harcamaktır, eşine yardım etmektir. Kahramanlık köyde doğum yapmaktır, sıpasını kucağında taşımaktır üstü başı kan olsa bile. Kahramanlık 15 Temmuz gecesi ailesiyle vedalaşıp evden çıkarken kendisi gibi polis arkadaşına telefonla ‘silah namustur gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme’ diyebilmektir. Kahramanlık insanın hayatını kurtarabilmektir. Bu ülkenin birliği için, bu ülkenin dirliği için gecesini gündüzüne katan böyle kahramanları saygıyla anıyorum. Bu ülkenin taşını, toprağını gülünü dikenini can bildik, şimdi bana Fethi kimdir diye sorarsanız cevabım ‘siz Fethi Sekinsiniz, Fethi Sekin sizlersiniz’ olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİR VE BERABER OLMAK ZORUNDAYIZ”

“Sizler bu vatanın gencecik fidanlarısınız, sizler dünyada ne olup bittiğini bizlerden daha iyi kavrayacak yaştasınız” diyen Mehmet Zeki Sekin, şunları kaydetti:

“Yaşadığımız toprakların vebali kolay değil bunu hepimiz biliyoruz bu noktada burada yaşayan Türkler, Çerkezler, Kürtler, Lazlar hepimiz bir ve beraber olmak zorundayız. Yıllardır birliğimizi koruduk Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’mızda düşmana karşı savaştık ve bu günlere geldik. Bizi bölmek, parçalamak istiyorlar. Bizim Türkiye’den başka gidecek vatanımız yok, aynı zamanda başka bayrağımız da yok. Bu yüzden dostlarına güven düşmanlarına ise korku veren güçlü ve çok kıymetli bir ülkedir, ülkemiz. Bu sebeple yaşadığımız coğrafyayı çok iyi anlamak zorundayız. Bu topraklar için canını hiçe saymış ondan vazgeçmiş şehitlerimizin konuşmasını duymamız gerekir. İşte o zaman bu vatan daha güvenilir olacak. Vatan için çalışmak, vatanı yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katmamız, iyi vatandaş, iyi insan olmamız şehitlerimizi mutlu edecektir, onların rahat olmasını sağlayacaktır.”

Konuşmalardan sonra Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’ e plaket takdim edildi.