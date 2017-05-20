20 Mayıs 2017 Cumartesi

Aynur Oğuzhan’dan Doğanşehir teşkilat üyelerine teşekkür

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Başkan Yardımcıları Leyla Keleş, Nurgül Geniş, ve Serpil Altun ile birlikte AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret etti.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 13:15
Aynur Oğuzhan’dan Doğanşehir teşkilat üyelerine teşekkür
  Ziyarette konuşan, İl Başkanı Oğuzhan,16 Nisan referandumunda gösterdikleri özveriden dolayı Doğanşehir ilçe teşkilatı üyelerine teşekkür ederek , “Seçim sürecinde kadın kolları olarak yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. 16 Nisan’da yeni Anayasayı vatandaşa anlatmak için kapı kapı gezdiniz. Gece demediniz, gündüz demediniz her eve gittiniz. Hepiniz memleket için, çocuklarımızın geleceği için çalıştınız, evinizden çocuklarınızdan fedakarlık yaptınız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim hiçbirimizin emeklerini geri çevirmedi hamd olsun. Yeni Türkiye sizlerin ellerinde yükseliyor. İnşallah hep birlikte daha büyük hizmetler yapacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Oğuzhan, ziyarette teşkilat üyeleri ile kısa bir bilgilendirme toplantısı da yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.
İHA
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