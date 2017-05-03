03 Mayıs 2017 Çarşamba

“Aynı manşetler Özal için de atıldı”

Malatya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, başkanlık sistemi ile ilgili olarak kendi dönemindeki düşünceleri şimdilerde medyada sık sık dile getiriliyor. Bu anlamda merhum Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal ise, "Babama da diktatör dediler. Şimdi Erdoğan için 'tek adam olmak istiyor' diyorlar ya, arşivlere bakıldığında aynı manşetlerin babam için de atıldığını görürsünüz" dedi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:01
“Aynı manşetler Özal için de atıldı”

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Türkiye Gazetesi'nden Mustafa Arıdoru'ya konuştu. Turgut Özal’ın başkanlık sistemi ile bugün konuşulan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi arasında bir fark olmadığını belirten Ahmet Özal, “tek adamlık” konusuna da değindi.

ÖZAL’DAN ELEŞTİRİ
  Ahmet Özal, “Şimdi tek adam olmak istiyor, diktatör olmak istiyor konuları; arşive bakıldığında aynı manşetler babamla ilgili de çıktı. Türkiye'de solun en önemli problemi bu. Özellikle CHP'nin bundan sonra herhangi bir şekilde bir koalisyonu olmayacak. Koalisyon olmayınca hükümet olabilmeleri, cumhurbaşkanı olabilmeleri için yüzde 51 almaları lazım. Bakıyoruz ki CHP yüzde 25'e kitlenmiş vaziyette; ne iniyor ne de çıkıyor. CHP'nin esasında bunu analiz etmesi lazım. ‘Neden 25'te kapandık, kaldık biz’ şeklinde. Bunu bana CHP'li arkadaşlarım da sordu. Ben onlara şunu söyledim; CHP yüzde 25'i geçebilir mi? Geçer, çok da basit. Şimdi CHP'yi Atatürk kurduğu dönem 6 ok ile kurmuş. Ben dedim ki Atatürk inkılapçı ve devrimci bir insan, ileriyi gören bir insan, büyük bir lider. Ama Atatürk 1938'te vefat etti. Sene 2017 ve CHP'liler hala ‘Atatürk şunu, bunu dedi’ye devam ediyor. Şimdi Atatürk bugün mezardan çıksa CHP'lilerin konuştuğu 1938'i mi konuşur? Yoksa 2050'yi mi konuşur? 2050'yi konuşur. Çünkü devrimci, inkılapçı insanlar, büyük liderler geleceği konuşur, geçmişi değil” sözlerini kaydetti. 

TÜRKAN YILDIZ
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