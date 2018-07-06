AYNI DERT-AYNI TASA

Artık ağaçlarını sulama umudu kalmadığını dile getiren ve Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Balta, bu yıl susuzluktan dolayı ağaçlardan ancak yüzde 10 civarında ürün alabildiklerini ileri sürdü. Muhtar Balta, “Birçok ağaçta genellikle kuruma oldu. Bu yıl da suyun geleceğiyle ilgili umudumuz yok” dedi.

Geçtiğimiz yıl bahçelerine su verilmediği gerekçesiyle Derme Sulama Birliğine gelerek tepki gösteren Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi sakinlerinin bu yıl bahçelerini sulayacak suyun olmadığı öğrenildi. Geçen yıl susuzluk nedeniyle zarar gören ağaçlarında bu yıl verim alamadıklarını ifade eden Karabağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Balta, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl meydana gelen sulama sıkıntısı nedeniyle zarar gören kayısı ağaçlarının bu yıl ürün vermediğini belirten Muhtar Balta, ağaçlarda toplam alınan verimin önceki yıllara oranla yüzde 10 civarında olduğunu ileri sürdü.

BİZİM BÖLGEMİZE SU GELMEZ

Yapacak bir şeylerinin bulunmadığını ifade eden Muhtar Balta, “Bu oran ne masrafınızı ne de emeğimizi karşılayacak oranda değil. Birçok ağaçta genellikle kuruma oldu. Bu yıl da biz suyun geleceğiyle ilgili umudumuz yok. Mahallemizin büyük bir bölümü Derme Sulama Kanalından gelen su ile ağaçlarını suluyor. Geçen yıl baraj içerisine kurulan santral ile kanala su verilmeye çalışıldı ancak bu çalışma yetersiz kaldı. Çat Barajı'nda yapılan pompalama ile bizim bölgemize su gelmez. Mahallemizdeki üreticilerin yapacak hiçbir şeyi kalmamış durumda. Bir hastaya zamanında müdahale etmeyip öldükten sonra müdahale etmek bir şeyi değiştirmez” şeklinde konuştu.

BARAJDA SU YOK

Derme Sulama Bölgesinde kalan ağaçların tamamının susuzluktan kuruyacağını ileri süren Muhtar Balta, “15- 16 yıldır Çat Barajı'na bir yatırım yapılmadı. Ankara'ya kadar da gidip eylem yaptım ama bir işe yaramadı. Artık yetkililerden bir beklentimiz kalmadı. Burada Devlet Su İşleri'nin yapacak hiçbir şeyi yok. Bu parayla yapılacak bir şey değil. Çünkü barajda su yok. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilave borularla su aktarılıyor ancak gelen su miktarı Gündüzbey ve Yakınca bölgesine ancak yetiyor. Bizim sulama sınırlarımız içerisine kavuşmuyor. Yani ağaçlarımızdaki meyve oranımız bu nedenle çok düşük. Susuzluktan kuruyan diğer ağaçlarımızı da keseceğiz. Geçen yıl da verim alamamıştık. Yeterli sulama olmayınca ağaçlarımız hastalandı. Biz de artık bu işten vazgeçtik. Benim bölgem yaklaşık 5 bin dönüm. Benim Hanımın Çiftliği ile beraber yaklaşık 20 bin dönüm arazimiz var. Bana göre Derme Sulama alanındaki ağaçlar bu yıl kuruyacak” diye konuştu.