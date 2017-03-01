ENFLASYON ORANINDA YENİDEN BELİRLEME
AYKOME Üst Kurul Toplantı gündeminde Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra merkez ilçe belediyelerinin 2017 yılı yatırım programları görüşülerek onaylandı. Toplantıda altyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yapılarak hizmetlerin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması için önemli kararlar alındı. Bu kapsamda, kazı çalışmaları sonrası tamiratların çalışma yapılan sokak, cadde, meydanın bağlı olduğu belediye tarafından yaptırılması, MASKİ çalışmalarının ilgili belediyelerin üstyapı programı olarak kabul edilerek ilgili kurumların altyapıyı hazır hale getirmesi, belediyeler tarafından MASKİ yağmursuyu drenaj kanalları ile ilgili protokollerin yapılması kararları alınırken, zemin metrekare tamir bedelleri ile 2017 yılı birim fiyatları enflasyon oranında yeniden belirlendi.
AYKOME ayrıca 30 Eylül tarihinden sonra altyapı hizmeti veren kurumların çalışmamasına, acil ve özel durumlarda ise bu çalışmaların izne tabi olması veya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi kararı da aldı.
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