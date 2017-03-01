01 Mart 2017 Çarşamba

AYKOME Üst Kurulu toplandı

AYKOME Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Önemli kararların alındığı toplantıda Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra merkez ilçe belediyelerinin 2017 yılı yatırım programları görüşülerek onaylandı.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:13
AYKOME Üst Kurulu toplandı
 Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Dün Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar Başkanlığında yapıldı. Toplantıya MASKİ, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, ilgili daire başkanları ve şube müdürleri ile altyapı hizmeti veren kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

ENFLASYON ORANINDA YENİDEN BELİRLEME
  AYKOME Üst Kurul Toplantı gündeminde Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra merkez ilçe belediyelerinin 2017 yılı yatırım programları görüşülerek onaylandı. Toplantıda altyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yapılarak hizmetlerin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması için önemli kararlar alındı. Bu kapsamda, kazı çalışmaları sonrası tamiratların çalışma yapılan sokak, cadde, meydanın bağlı olduğu belediye tarafından yaptırılması, MASKİ çalışmalarının ilgili belediyelerin üstyapı programı olarak kabul edilerek ilgili kurumların altyapıyı hazır hale getirmesi, belediyeler tarafından MASKİ yağmursuyu drenaj kanalları ile ilgili protokollerin yapılması kararları alınırken, zemin metrekare tamir bedelleri ile 2017 yılı birim fiyatları enflasyon oranında yeniden belirlendi.

AYKOME ayrıca 30 Eylül tarihinden sonra altyapı hizmeti veren kurumların çalışmamasına, acil ve özel durumlarda ise bu çalışmaların izne tabi olması veya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi kararı da aldı.

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