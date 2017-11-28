Bostanbaşı Mahallesi’nde eğitim hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezi’nde düzenlenen Güz Seminerleri Sertifika Törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, eğitim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“CİDDİ BİR YATIRIM”

Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi’nin geleceğe yapılan ciddi bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Gençlerimiz bizim en büyük kaynağımızdır, bu kaynağı en doğru ve güzel bir şekilde ülkemizin geleceğine yönelik değerlendirmek amacıyla bu merkezimizde ciddi eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin bilgili olmalarına, araştırma yapmalarına ve eğitim hayatlarına yardımcı olmak adına hizmete sunduğumuz Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi’mizde lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik destek veren eğitim programları haricinde yaz ve güz seminerleri düzenleniyoruz. Okuma gruplarımıza katılan öğrencilerimizi yazarlarla buluşturuyoruz. Seminerler düzenleyen yazarlarımız öğrencilerle kitaplar üzerine sohbet ediyor. Ayrıca Malatya İnönü Üniversitesi başta olmak üzere İstanbul ve Ankara ile çeşitli kentlerdeki üniversitelerden gelen hocalarımızın katılımıyla eğitim programları düzenleniyoruz. Merkezimiz açıldığı günden bugüne kadar kentimizin ve ilçemizin eğitim hayatına önemli katkılar sunmuştur. Ders programlarına katkı sunan hocalarımıza, yazarlarımıza ve merkezimizden faydalanan bütün öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“TÜRKİYENİN İLERMEMESİNDE SOSYAL POLİTİKALAR ÖNEMLİ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Türkiye’nin ilerlemesindeki en önemli etken uygulamış olduğumuz sosyal politikalardır. Bu açıdan bakacak olursak özellikle yerel yönetimlerimizin sosyal politikalar alanında yaptığı hizmetler daha büyük önem taşıyor. Medeniyet ve sanat tasavvurunu kentimizde işleyecek, lisansüstü eğitimler verebilecek çok ender kurumlardan bir tanesini Yeşilyurt’a kazandıran Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ı tebrik ediyorum” dedi.

Yeşilyurt’taki sosyal, eğitim ve kültürel hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı kutlayan Öznur Çalık, “Ders müfredatının en doğru şekilde belirlenmesinin haricinde seminer ve derslere katılan hocalarımızın deneyimlerinin üst seviyede olması bizleri mutlu etmektedir. Burada oluşturulan akademik kurulun bilgi ve birikimi Malatya ile birlikte ülkemizin eğitim ve sosyal anlayışına önemli katkılar sunacaktır. Bu ekibi oluşturmak, ders ve seminerleri organize etmek her baba yiğidin harcı değildir. Alanında deneyimli ve birikimli uzman isimleri bu merkezimize getirmek tam manasıyla yerelde sosyal belediyecilik hizmetidir. Yerelde ve yerinde icraat yapmak ve çözmek herkese nasip olmaz. Bu ve benzeri birçok sosyal projeyi halkımızla buluşturan, eğitim ve kültürel alanlarda önemli hizmetler sunan Belediye Başkanımızı ve ekibini en kalbi duygularımla kutluyorum. Türkiye’nin yeni aydınlık beyinlere ihtiyacı var işte bu zihin dünyasına sahip gençlerimiz Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezinde yetişiyor.Öğrencilerimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlayan, bilgiyle donatan ve okumalarını teşvik eden herkesi tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti. Konuşmaların ardından katılım belgeleri takdim edildi.

HABER MERKEZİ