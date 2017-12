İşte mütevazi evinde bizi karşılayan ve hoşsohbetiyle sorularımıza cevap veren Memet Özyürek ile gerçekleştirdiğimiz o çok özel röportajımız:

-Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-1946 doğumluyum (71 yaşında). Doğup büyüme Gündüzbeyliyim. Burada ilkokulu bitirdim. Sonra demiryolunun çırak okuluna girdim. Çırak okulunu 64 senesinde bitirdim. 1964 senesinden sonra çırak okulunu bitirdikten sonra babam beni everdi. 53 yıllık da evliyim. 18 yaşında evlendim. Demiryolunda buharlı tren zamanında çalıştım. Sonrasında dizelde çalıştım.

-Eskileri biraz anlatır mısınız bize?

Bizim zamanımızda gömlek, pantolon diye bir kaide yoktu. Arapların giydiği uzun elbise (zıbın da deriz) giyerdik. O vaziyette ayağımızda bir yemen, koltuğumuzun altında bir alfabe doğru ilkokula giderdik. Bizim Pınarbaşı’na yakın bir yerde bahçemiz vardı. Gündüzbey'den 8 kilometreydi. Oraya bahçeye giderdik. Ayakkabılarımızı çıkarır koltuğumuzun altına alırdık ki yırtılmasın. Yalın ayak 8 kilometre giderdik. Bahçede analarımız, büyüklerimiz sığır süpürgesi denen şeyi toplarlardı ve bunları kavak çırpısının arasına doldururlardı ve güzel bir yük yaparlardı. Herkesin sırtında biz ona 'seklem' derdik. Onu da tıklambaç diye bir ip şekliyle kurarlardı. Omuzumuza takardık onu ve ayakkabılar koltuğun altında giderdik. Ta ki köye geldiğimizde o ayakkabıları giyerdik. Eskiden tırahom (göz ağrıları) çoktu. Onlar da geldi geçti. Şekil böyle devam etti. Torun sahibi olduktan sonra emekli oldum. Askerliğimi Balıkesir'de yaptım. Oradan da Lüleburgaz'a gittim. 2 sene askerlik yaptım. 1968'in 11'inci ayında terhis oldum ve geldim.

ASKERDEN GELDİĞİMİDE BİR ÇOCUĞUM ÖLMÜŞTÜ

-Kaç çocuğunuz var?

Askerden geldiğimde evde bir kızım vardı bir çocuğum da ölmüştü. Geldikten sonra bir oğlumuz oldu arkasından bir oğlan daha oldu. Toplamda şu an 6 çocuğum var. 3'ü erkek, 3'ü kız. Hepsi de evli. 14 tane de torunum var. Torunlarımdan da çocuğu olanlar var.

-Eski Gündüzbey'den bahseder misiniz bize?

Eski Gündüzbey şu anda benim oturduğum yer esas merkez cami yani diğer adıyla Kebir Cami merkezdi ve alt tarafı ise, dere kenarları oturma yerleriydi. Zamanla merkez yukarıya doğru kaydı. Evlerde gazel toplanırdı. Ceviz ve dut gazeli toplarlardı ve soba doğru düzgün yoktu. Ocak, sosyete ismi (şömine) vardı. Büyükler ocağın etrafına dizilirdi çocuklar da arkalarda kalırdı. Soba diye bir kaide yoktu. Sonradan sobalar geldi. Odalara soba kurmak o zamanlar oluştu. Eskiden evimizde elektrik yoktu. Gaz yağı lambaları, çıralar vardı. Çıraların içine gazel koyarlardı içinde de fitil vardı fitili yakarlardı, onunla aydınlanırdı. Yine doğru düzgün banyo yoktu. Dere kenarlarını tuvalet olarak kullanırlardı. Zamanla değişti. Su tesisatı geldi. Köyde herkesin evinde su akmaya başladı. Sular parasızdı. Sonra 2 buçuk lira su parası yaptılar. Aradan biraz daha zaman geçti, su saatleri koyulmaya başlandı. Sonrasında ben küçükken elektrik geldi. Taşı öğüttüler, beton döktüler. Beton direklerle bir vinç gelmişti. Elektrik ilk geldiğinde bizim eve çekilmemişti daha sonrasında çekildi. 57-58'li yıllarda.

Eskiden kanaldan içme suyunu alırdık. Evlerden evlere gelirdi en sonda bizden dereye giden sular vardı. Bahçeyi de o sularla sulardık. Hemen hemen her evde et saklayacak su depoları vardı. Etleri o şekilde saklarlardı. Buzdolabı diye bir şey yoktu.

Babam kasaptı. Eskiden kimse bir kilo et almazdı. 'Ayıptır bir kilo et alınır mıymış?' denirdi. Ya bir but, ya bir göğüs ya da bir ön kol alınırdı. Bunlarda poşete konulup veya gazete sarılıp satılmazdı, elinle götürür teslim ederdin. Her evde sadırla kütük vardı. Herkes etini sadırla döverek kıyma haline getirirdi. Şimdi her şey değişti.

ŞİMDİ HER ŞEY HAZIR!

-Eski ve yeni ifadeleri sisin için ne anlama geliyor?

-Vasıta olarak bir otobüs vardı. İş yerine gidebilmemiz için sabah beş buçukta merkezde olacağız ki arabaya binelim de yetişelim işe. Başka araba yoktu. Dönüşte de saat onda tek araba vardı. Ancak şimdi her türlü vasıta hazır. Her evde bir merkep bulunurdu. Katır veya beygir bulunurdu. Şimdi ise onların yerini araba aldı. Her eve bir araba hatta birden fazla araba düşüyor. Bu duruma geldik.

-Babam kasaptı dediniz. Genelde eskiler baba mesleğini devam ettirir. Siz de böyle bir şey söz konusu olmamış. Neden?

-Babam kasaptı ama ben asr-i hasipliği sevmiyorum. Babam bana dedi ki, 'Sana market açayım' ben kabul etmedim. Ben açık, bağımsız olmak isterdim. İstasyonda çalışıyordum, bir gün babam geldi beni tanıyamadı, elim yüzüm kapkaraydı. Dedi, 'Daha işe gitme.' 85'in 2'nci ayında emekli oldum. O gün bugündür emekliyim. Sonrasında da durmadım. Bir traktör aldım ve köyde 5 sene nakliyecilik yaptım. Nakliye işinde de baktım rekabet oluşmaya başladı, ondan da vazgeçtim. 91'de bir sel geldi. Bu sel benim evimden arabamı aldı götürdü, evimin önünü harap etti. O zamanın parası 100 milyon lira bir zararım oldu. Gittim 4 ayda kireç ocağında çalıştım ve evde bir dügem vardı onu da sattım. Biraz da ödünç para aldım ve hemen bir araba daha aldım. Yani arabamın yerine araba koydum. Yaşantım böyle geldi böyle gidiyor.

-Evliliğiniz 53 yıldır devam ediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Evliliklerde en mühim olan şey sabır ve sevgidir. Başka bir şey yok. Şimdi gençlere bir kelime söylediğinde hemen 'ben boşanıyorum' diyor. Böyle şeyler düzeni bozdu. Bunlar bugünün yanlış şeyleri. Eskisi gibi değil, saygı-sevgi kalmamış. Eskiden baba gelirdi 'şu bohçayı al, götür bahçeye ver de gel' derdi. 'Gitmiyorum' diyemezdin. Mecbur gidecektin. Ancak şimdi bir çocuğa 'şuradan bana bir ekmek getir' diyemiyorsun…



























TÜRKAN YILDIZ