Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Malatya Şeker Fabrikası’nda çalışan taşeron işçi kardeşlerimizin, sorun ve sıkıntıları var. Biz de MHP olarak işçi kardeşlerimizin sorunlarını kamuoyuyla paylaşacağız ve gereken yerlere ileteceğiz. Yapılan kadro çalışmasında Malatya şeker Fabrikası kapsam dışı bırakılmıştır, taşeron olarak Şeker fabrikasında 12 ay çalışan 86 işçi kardeşimiz mevcuttur. Kampanya döneminde çalışanlar ise 350 kişi olmaktadır. Tüm şeker fabrikalarında çalışan işçi sayısı ise 11 bin taşeron işçi kardeşimiz vardır. Bunların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir biz de MHP olarak bunları söyleyeceğiz, taşeron işçi kardeşlerimizin de kadro alması için çalışacağız” diye konuştu.

İHA