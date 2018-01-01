Avşar, “Ümitlerin hüsrana uğramadığı ve Malatya’da büyük bir atılımın olacağı bir yıl hepimizin ortak dileğidir” dedi.

Avşar mesajında, “Ne yazık ki acı ve gözyaşlarıyla karşıladığımız bir yıla üst üste gelen acılarla geride bırakıyoruz. Dileğimiz odur ki, 2018 yılı ümitlerimizin hüsrana uğradığı bir yıl olmasın. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği yılların başlangıcı olsun. 2018’in sorunlar yumağına dönüşen Malatya’nın rahat nefes aldığı yıl olması en büyük beklentimizdir. Yeni yılın mutsuz ve bahtsız Malatya’nın geride kaldığı bir yıl olması en büyük temennimizdir. 2018, Malatya’nın geleceğine umutla baktığımız bir yılın başlangıcı olsun. 2018, Malatya’mız için birbiriyle iç içe yaşayan mutlu insanların şehri olsun. Güven dolu günler içinde terörün bittiği, anaların gözyaşının dindiği bir yıl olsun. Biliyoruz ki, Malatya gülerse tüm Türkiye sevinir. Biliyoruz ki, Malatya gülerse bütün Türklük alemi güler. Bu inançla Türk ve İslam dünyasının yeni yılının barışa, huzura ve mutluluğa vesile olmasını diliyor; aziz Malatyalı hemşehrilerimize mutluluk içinde geçirecekleri nice yıllar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



İHA