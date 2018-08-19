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Avşar’dan “Bayram şekeriniz kayısı olsun” çağrısı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, kurban bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara çikolata ve şeker yerine kayısı tüketmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Avşar’dan “Bayram şekeriniz kayısı olsun” çağrısı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, kurban bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara çikolata ve şeker yerine kayısı tüketmeleri yönünde çağrıda bulundu.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:14
Avşar’dan “Bayram şekeriniz kayısı olsun” çağrısı

Avşar, “Türkiye de bayram şekeri tüketimi yıllık 500 milyon TL ciro yapmaktadır. Ülkemizde bayram şekeri tüketimi ise kişi başı 2.1 kg’dir. Yani ülkemizde yıllık 170 bin 000 ton bayram şekeri tüketilmektedir. Bu ciro ve tüketim miktarı ise yılın sadece 2 haftalık bölümünde gerçekleşmektedir. Dünya kuru kayısı piyasasının yüzde 80'lik bölümü Malatya kuru kayısısı ile tedarik edilmektedir. Yıllık 100 bin 000 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilmektedir. Son dönemde yasadıklarımız, bizi yerli ve Milli olan üretime ve tüketime yönelmemizi sağlamıştır. MHP Malatya il başkanlığı olarak tüm Türkiye ‘ye, önerimiz bayramlarda çikolata ve seker tüketimi yerine Malatya kaysısı tüketmeleri yönündedir. Üstelik ortalama 1 kg şeker fiyatının ortalama 29 TL olması sebebiyle daha ucuza be daha sağlıklı tüketimi tercih etmelerini öneriyoruz.

Yıllık sadece yılın 2 haftalık bölümünde Malatya kayısısı bu şekilde tamamen tükenmiş olacaktır. İş dünyasına, devleti yöneten bürokratlara ve kayısı üreticilerimize gerekli aksiyonlar almalarını, yerli ve milli olanı desteklemelerini temenni ediyoruz. Yüce Türk milletinin bayramını en içten dileklerimizle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

İHA

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Bayram
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