28 Aralık 2017 Perşembe

Avşar’dan Ağbaba’ya zehir zemberek sözler

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, “Bahçeli Saray’ın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir” sözlerini eleştirdi; “Bu lafları dikkate alacak değiliz ancak, söz konusu şey varlığını yüce Türk milletine adamış liderimiz olduğu zaman konu hakkında konuşanları uyarmak görevimizdir” dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:05
Avşar’dan Ağbaba’ya zehir zemberek sözler

  Avşar, “CHP Genel Başkan Yardımcısı, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi hakkında 26 Aralık 2017 tarihinde bir takım açıklamalarda bulunduğunu yazılı medyadan öğrenmiş bulunmaktayız. Toplumda karşılığı olmayan beyhude çırpınışları ve içi boş lafları dikkate alacak değiliz ancak söz konusu; varlığını yüce Türk milletine adamış liderimiz olduğu zaman konu hakkında konuşanları uyarmak görevimizdir. Liderimizin ismini zikredecekse saygı ile zikretmelidir. Liderimiz için kullanmış olduğu sözlerin tamamını misli ile kendisine iade ediyor ve böyle bir düşüncede olduğu için de şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Avşar, “Şunu da ifade etmek isterim ki siyasetçi, ayrıştırıcı değil bütünleştirici olmalıdır. Siyaset bir erdem meselesidir. Siyasetteki temel ölçüt ülkenin yüksek menfaatleridir. Muhalefete düşen görev ise ülkenin bu yüksek menfaatleri için çalışmaktır. Liderimizin yapmış olduğu her açıklama tamamen Türk milletinin menfaatine olup, liderimizin söylemiş olduğu her söz bizim için uygulanması gereken bir emirdir” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMHP Malatya İl Başkanı R. Bülent AvşarCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

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