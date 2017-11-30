30 Kasım 2017 Perşembe

Avşar, Türk Kamu-Sen’i ziyaret etti

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Türk Kamu-Sen Malatya Temsilcisi Akın Çelik ve bağlı sendikaların temsilcilerine iadeyi ziyarette bulundu.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:07
Avşar, Türk Kamu-Sen’i ziyaret etti

  Ziyarette konuşan Türk Kamu-Sen Malatya Temsilcisi Akın Çelik, Türk Kamu-Sen’in vatan, millet sevdalısı bir sendika olduğunu ifade etti. Akın, "Ülkesinin bekası için her türlü etkinlikte görev alabilecek bir teşkilatız” dedi.

Türk Kamu-Sen’in vatan, millet sevdalısı bir sendika olduğunu ifade eden Avşar ise "Sendikadaki arkadaşlarımızın amacı sadece vatan, millet ve devlettir. Sendikada çalışan ve ya başka bir yerde çalışan kim olursa olsun arkadaşlarımıza zorluk çıkaran mevkisi makamı, kim olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz. Hiç kimse ülkücü kardeşlerimize yan gözle bakamayacak. Ülkücüler zaten vatan sevdalıdır, canını bir saniye bile düşünmeden vatan için feda eder. 15 Temmuz darbe girişiminde de bunu yakından gördük” dedi. Avşar, MHP olarak her zaman Türk Kamu-Sen’in yanında olduklarını söyledi.

Ziyarette Türk Ulaşım-Sen Başkanı Önder Akgül, Türk Sağlık- Sen Şube Başkanı Şinasi Yıldırım, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Hacı Sönmez, Türk Tarım Orman-Sen şube Başkanı Cumali Sevim, Türk Yerel Hizmet Sendikası Şube Başkanı Dilaver Sarıcı ile üyeler hazır bulundu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMHP İl Başkanı Bülent Avşar

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