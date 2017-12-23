23 Aralık 2017 Cumartesi

AVŞAR, SARIKAMIŞI UNUTMADI

Sarıkamış Harekâtı’nın 103 yıldönümü unutulmadı. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı’nın 103 yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:02
AVŞAR, SARIKAMIŞI UNUTMADI

Sarıkamış’ın Türk toplumunun her kesimini derinden etkileyen acı bir hatıra olduğunu belirten Başkan Avşar mesajında, “Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekâtı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekâtı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu harekât bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz olabilecek en zor koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen tereddüt etmeden vatan için mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakârlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmak durumundayız. Bu vesileyle Sarıkamış’ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ

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