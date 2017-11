5 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kongresi’ne Esnaf Bülent Avşar adaylığını açıkladı. Dün İl Başkanlık Binası’nda yaptığı basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendiren Avşar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’nın 12. Olağan İl Kongresi’ne adaylığını paylaşmak üzere burada bulunduğunu söyledi.

SAMİMİ BİR ÜLKÜDAŞIM

Kendisini kısaca tanıtan Avşar, “Birçoğunuzun yakinen tanıdığı, Malatya Ülkü Ocakları tedrisatından yetişmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin birçok kademesinde görev almış, partimin ilkelerine ve ülkülerine her zeminde sahip çıkmış bu değerleri her platformda savunmuş, liderimiz Devlet Bahçeli Bey’e gönülden bağlı samimi bir ülküdaşınızım” diye konuştu.

HEPİMİZ GÖRDÜK VE YAŞADIK

“Yakın zamanda ülkemizde vuku bulmuş acı ve tarihi bir olaya kısaca değindikten sonra 5 Kasım'da nasip olursa il kongresine neden aday olduğumu açıklamak isterim” diyen Avşar, şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinin kutsallığını, söz konusu vatan olunca ‘Benim iman dolu serhaddim var” deyip geri kalan her şeyi teferruat saydığını 15 Temmuz öncesi ve sonrası acıdır ki hepimiz gördük ve yaşadık. Her karışına canımızı, her damla kanımızı feda ettiğimiz ve edeceğimiz vatanımıza dış mihrakların ve onların omurgasız kukla uşaklarının aziz ve şerefli Türk milletinin destansı mücadelesi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in ve parti genel merkezimizin tavizsiz, onurlu duruşu ile plan ve emellerinin başlarına geçtiğine şahit olduk. Kanımız ile nakşolunmuş al bayrağımızın altında kimlik butmuş satılmış bu hainlere cevaben; amaç ve gayesi "vatanin bölünmez bütünlüğü” olduğunu gördüğümüz, liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in ve parti genel merkezimizin vermiş olduğu Türk milleti tarafından kabul gören ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışının gür sesi olmak için Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığına adayım.”

MUTLU SARIGÜL