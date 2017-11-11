Geçen Pazar günü yapılan MHP Malatya 12. Olağan İl Kongresinde Başkanlığa seçilen Bülent Avşar, Malatya adliyesine giderek, Battalgazi İl Seçim Kurulu Başkanı Gürsel Dursun'dan mazbatasını aldı.

KONGREMİZ ZAFERLE SONUÇLANDI

Avşar, daha sonra, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle, beni bu mukaddes göreve layık gören hareketimizin lideri Dr. Devlet Bahçeli'ye ve Genel Başkan Yardımcımız Şefkat Çetin Bey'e teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Kongremizin gerçekleşmesinde emeği bulunan bütün herkese de ayrıca teşekkür ederim ve bizlerle olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunarım. Malumunuz üzere kongremiz tam bir demokrasi şölenine sahne olmuş, ülkücülüğün gereği olan birlik ve bütünlük resmi ortaya çıkmıştır. Yol arkadaşlığı ve dava adamlığının gereğini delegemiz yapmış ve kongremiz bizim açımızdan zaferle sonuçlanmıştır. Ancak şunu da unutmamak gerekir Bu kongrenin kazananı sadece ve sadece ülkücü ve milliyetçi harekettir” sözlerini kaydetti.

GECE UYUMAYACAĞIZ GÜNDÜZ OTURMAYACAĞIZ

Kongrenin büyük bir katılımla gerçekleştiğinin ifade eden Avşar, "İl Kongremizde, şehrin en doğusundan en batısına kadar bizleri yalnız bırakmayan tüm Türk milliyetçilerinden Allah razı olsun. Binlerce Ülkücünün katılımı ile gerçekleştirdiğimiz kongrede, kararlılığı ve dik duruşu ile bizlere güven veren ve bu çatı altında bilge liderin emrinde birleşen MHP’li bütün dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli misafirler kongre sonucunda ezici bir çoğunluğun güveni ve oyu ile seçildiğim bu kutlu davanın il başkanlık payesinin resmiyete dökülmüş hali olan mazbatamızı da bu gün almış bulunmaktayım. Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki, yıkılanlardan, satanlardan ve yılanlardan asla olmayacağız. Başarmak için Kutlu Bilge Kağan’ın dediği gibi gece uyumayacağız gündüz oturmayacağız Türk milliyetçiliğini ulaşması gereken en son noktaya ulaştırmak için tüm enerjimizi ve gücümüzü kullanacağız” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ