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Avşar'dan anneler günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Avşar'dan anneler günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:12
Avşar'dan anneler günü mesajı

Avşar, annelerin sahip olunan en değerli hazineler olduğuna vurgu yaparak mesajında, “Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz, bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum” sözlerini kaydetti. 

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 13.05.2018 10:14
Anahtar Kelimeler:
MesajANNELER GÜNÜBülent AvşarMHP
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