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Avşar'dan 19 Mayıs mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 

Avşar'dan 19 Mayıs mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 

18 Mayıs 2018 Cuma 15:26
Avşar'dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Avşar, mesajında, 19 Mayıs 1919' un Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı gün olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günü, milli hafızamız için çok önemli bir gündür. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Türkiye Cumhuriyeti istiklal şuuruyla yetişen gençlere emanet edilmiştir. Gençlerimizin gözündeki ışıkta, her geçen gün güçlenen aydınlık Türkiye'nin geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilecektir. Gençlerine güvenmeyen milletler, geleceğe emin adımlarla yürüyemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti gençlerin başarılarıyla her alanda lider ülke olma hedefine her gün biraz daha yaklaşmaktadır. İnanıyorum ki gençlerimiz, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyeleri çok daha ileriye taşıyacaklardır. Bu duygularla, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bütün gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPBülent Avşar
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