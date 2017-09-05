Malatyalı Recai Bozkurt, Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tavrını eleştirmek için kolları sıvadı. Avrupa’nın tutumuna karşı klip çekerek cevap vereceğini söyleyen Bozkurt, “Cumhurbaşkanımıza Avrupa ülkelerinden gelen hakaretlere karşı, klip çekmeye karar verdim. Çekimleri 16 ülkede daha yapacağız” dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BİR LİDER

Klip çekiminin Malatya bölümünün tamamlandığını kaydeden Bozkurt, “Battalgazi ilçesinde gerçekleştirdiğimiz klip çekimleri tamamlandı. Burada uzunca bir süre ekibimizle emek vererek, güzel bir klip çektik. Tabi bu sadece Malatya ile ilgili olan bölümdü. Henüz çekimler tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa ülkelerinin hakaret etmesinden sonra ben de klip çekmeye karar verdim. 16 ülkede daha klip çekimlerimizi yapacağız. Türk milleti ve İslam aleminin Erdoğan’ın yanında olması gerekiyor. Dünyaya örnek olan bir liderden bahsediyoruz. Kolay kolay dünyaya gelmeyen bu lider, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu klip, ulusal kanallarda da yayınlanacaktır” diye konuştu.

İHA