05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Avrupa’ya cevabı kliple verecek

Malatya’da yaşayan Recai Bozkurt adlı genç, Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı tutumunu eleştirmek için bir klip hazırladı. Çekimleri Battalgazi ilçesinde yapılan klibin, 16 ülkede daha çekilmesi planlanıyor.

05 Eylül 2017 Salı 10:44
Avrupa’ya cevabı kliple verecek

  Malatyalı Recai Bozkurt, Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tavrını eleştirmek için kolları sıvadı. Avrupa’nın tutumuna karşı klip çekerek cevap vereceğini söyleyen Bozkurt, “Cumhurbaşkanımıza Avrupa ülkelerinden gelen hakaretlere karşı, klip çekmeye karar verdim. Çekimleri 16 ülkede daha yapacağız” dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BİR LİDER
  Klip çekiminin Malatya bölümünün tamamlandığını kaydeden Bozkurt, “Battalgazi ilçesinde gerçekleştirdiğimiz klip çekimleri tamamlandı. Burada uzunca bir süre ekibimizle emek vererek, güzel bir klip çektik. Tabi bu sadece Malatya ile ilgili olan bölümdü. Henüz çekimler tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa ülkelerinin hakaret etmesinden sonra ben de klip çekmeye karar verdim. 16 ülkede daha klip çekimlerimizi yapacağız. Türk milleti ve İslam aleminin Erdoğan’ın yanında olması gerekiyor. Dünyaya örnek olan bir liderden bahsediyoruz. Kolay kolay dünyaya gelmeyen bu lider, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu klip, ulusal kanallarda da yayınlanacaktır” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya