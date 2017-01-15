15 Ocak 2017 Pazar

Antrenör kursu açılacak

AVM’lere elektroşok cihazı yerleştirilecek

Sağlık Bakanlığı’nın AVM’lere elektroşok cihazı yerleştirecek olmasını değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, fiziki ortamın oluşturulması ve personellere de 112 acil eğitiminin verilmesi halinde, bu çalışmanın çok faydalı olacağı kanısında olduklarını söyledi.

15 Ocak 2017 Pazar 12:05
AVM’lere elektroşok cihazı yerleştirilecek

  Sağlık Bakanlığı, kalp krizinden ani ölümleri engellemek için her alışveriş merkezlerine (AVM) elektroşok cihazı yerleştirmeyi, ülke genelinde 10 bin kişiye kalp krizine yönelik acil müdahale eğitiminin verilmesini planlıyor. İnsanların yoğun olarak bulunduğu AVM’lerde böyle bir çalışmanın yapılacak olmasını değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığının planladığı bu çalışmanın hayatı geçmesini olumlu karşıladıklarını ifade eden Başkan Bingöl, gerçekleştirilmesi düşünülen bu çalışmayla ilgili uzmanların iyi bir çalışma yapmasının gerektiğini söyledi.

ORTAMIN HİJYENİK OLMASI GEREKİYOR
  Yapılması planlanan bu uygulamanın iyi irdelenmesinin gerektiğini kaydeden Başkan Bingöl, “Eğer insanların yoğun olduğu yerlerde, AVM’ler gibi, böyle bir hizmet sunulacaksa bu hizmetin fiziki yapısının olması da çok önemli. Ortamın steril ve hijyenik olması gerekiyor. Bu çalışmanın çok iyi irdelenmesi lazım. Eğer böyle bir çalışmanın altyapısı oluşturulmadan böyle bir sistemin insanların yoğun olduğu yerlere getirilmesi sağlık açısından ciddi problemler oluşturacağını düşünüyoruz. Bu çalışmayla alakalı AVM personellerine eğitim verileceği dile getiriliyor” şeklinde konuştu.

MÜDAHALE ORTAMLARI OLUŞTURULMALI
  Bu çalışmanın faydalı olacağını dile getiren Başkan Bingöl, “Bununla ilgili de ilk yardım çalışmalarının olması çok önemli. Sadece AVM’lerde değil insanların yoğun olduğu diğer alanlarda da böyle bir çalışma getirilmeli. Okullarda olsun, üniversiteler olsun diğer yerlerde de bu tür çalışmalar yapılmalı. Çünkü buralarda ortaya çıkabilecek olası bir kalp krizine kısa sürede müdahale edilmesi lazım. Bundan dolayı da buralarda çalışan bütün vatandaşların bir ilk yardım eğitiminden geçirilmesi gerekiyor. Bu çalışmanın güzel ve faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bunun için de buralarda fiziki ortamların, hastaya müdahale ortamlarının da oluşturulması lazım. Bir kalp krizi geçiren hastanın hayatını riske atmamamız gerekiyor. Fiziki ortamlar hazırlanır, personellere güzelce eğitimden geçirilirse bu çalışmanın çok faydalı olacağı kanısındayız” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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