''AVM’LER KONTROL DIŞI AÇILDI,ANCAK KONTROLSÜZ BIRAKILDI''

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, yaptığı yazılı açıklama da; "Türkiye'de marketler konusunda var olan yasal ve hukuki boşluk nedeniyle kontrol ve plansız bir şekilde açılan AVM’ler ve şehir merkezinde mantar gibi çoğalan marketler her zaman felaketlere davetiye çıkartır bir durumdadır. AVM’ler ve marketler esnaf ve sanatkara vermiş olduğu zararın yanında artık topluma ve şehirlerimize de zarar verir boyuta gelmiştir. Rusya’da son olarak bir AVM’de yaşanan ve 64 kişinin ölümü ile sonuçlanan AVM yangınında Türkiye ders almalıdır, belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımız gereken kontrollerini yapmalıdır. Bugün Türkiye’de yangın çıkışı ve tahliye kapıları dükkan ve işyeri yapılan AVM’ler bulunmaktadır. Ne yazık ki bir esnafın işyerinin önüne bıraktığı bir kasaya karşı gösterilen özen, bugün AVM’lerdeki imar değişikliklerine gösterilmemektedir. Yine bugün Türkiye’de market açmak için mahalle arasında, sokak başlarında bir apartman altındaki boş bir dükkanın bulunması yeterli sayılmaktadır. Bir imar düzenlemesi veya bir planlama yoktur. Mevcut haliyle; otoparkı olmayan, ürün sevk giriş ve çıkışı yapılmayan, yangın tahliye kapısı ve yangın merdiveni bulunmayan, ısıtma ve soğutma sistemleri standartlara uymayan, tüketiciler için güvenli giriş ve çıkış düzenlenmeyen, adeta gecekondu mantığıyla plansız ve düzensiz bir şekilde market adı altında işletmeler açılmaktadır. Küçük bir esnaf için yapılan denetimler, marketler için yapılmamaktadır. Bu durumu yıllardan beri dile getiriyoruz. Artık her hangi bir şehrimizde sıkıntı yaşanmadan, canlar yanmadan sorunun çözüm bulmasını talep ediyoruz. Rusya’da yaşanan yangın olayını Türkiye dikkate almalıdır. Türkiye’deki AVM’lerde aynı projelere sahip. AVM’ler kontrol dışı açıldı, ancak kontrolsüz bırakılması nedeniyle aynı felaketlerin ülkemizde de yaşanma ihtimali her zaman var. Mevcut durumda esnaf ve sanatkar camiası için ekonomik felaket olan AVM ve marketlerin adli felaketlere neden olmamasını diliyoruz ve uyarımızı bir kez daha yapıyoruz. ” dedi.

Kontrolsüz açılan marketlerin aynı zamanda istihdamı da olumsuz etkilediğini belirten Keskin, “Market zincirleri, neredeyse işletmelerini 2 ya da 3 elemanla yürütmektedir. Bir kasiyer ve büyük karton kolileriyle marketçilik yapılmaz. Marketlerin istihdama önemli bir katkısı bulunmamaktadır. Bir küçük mahalle bakkalı bile ulusal market şubelerinden daha fazla istihdam sağlamaktadır. En küçük bakkalımız dahi 5 kişilik aileyi geçindiriyor. Market zincirleri, Anadolu’daki kentlerin sermayesini çekmekte,geriye sadece çöpünü bırakmakta ve istihdama katkı sunmamaktadır. AVM ve marketlerin açılışı bir hukuki zemine kavuşturulmalı ve illerin nüfus oranlarına göre market sayısı belirlenmeli.” İfadelerini kaydetti.