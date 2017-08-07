Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi. Malatya Erhaç Havaalanı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kente doğru harekete geçti.

SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet havaalanından şehir merkezine seyir ederken, bir grup atlı havaalanı kavşağında durdu. Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik İhtisas Kulübü üyeleri atlılar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunulurken, kulüp üyeleri atlarla birlikte bir süre Cumhurbaşkanlığı otobüsüne eskortluk yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş güvenlik tedbirleri arasında şehir merkezine doğru ilerlerken, kendisini coşkuyla selamlayan vatandaşlara el salladı, hediye dağıttı. Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

İHA