07 Ağustos 2017 Pazartesi

Atlılar, Cumhurbaşkanı’na eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün bazı programlara katılmak üzere havayolu ile Malatya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan otobüsün havaalanından şehir merkezine gitmesi sırasında bir grup atlı eskortluk yaptı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:47
Atlılar, Cumhurbaşkanı’na eşlik etti

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi. Malatya Erhaç Havaalanı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kente doğru harekete geçti.

SEVGİ GÖSTERİSİ
  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet havaalanından şehir merkezine seyir ederken, bir grup atlı havaalanı kavşağında durdu. Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik İhtisas Kulübü üyeleri atlılar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunulurken, kulüp üyeleri atlarla birlikte bir süre Cumhurbaşkanlığı otobüsüne eskortluk yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş güvenlik tedbirleri arasında şehir merkezine doğru ilerlerken, kendisini coşkuyla selamlayan vatandaşlara el salladı, hediye dağıttı. Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya