Atilla Küntüz Malatyalılarla buluştu

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizin seminerleri hız kesmeden devam ediyor. Yaz ayına girmemiz nedeniyle Yaz Seminerlerine başladık. Sanatseverleri Fotoğraf sanatçısı Atilla Küntüz hocamızla buluşturuyoruz. Lisans, yüksek lisans, doktora ve master öğrencilerine hizmet veren Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Malatya’nın gözdesi oldu. Öğrencilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Atilla Küntüz de Fotoğrafın, görmenin zamanla olan değişimi insanların bakış açısının değişmesi, yaratıcının verdiği yeteneği ortaya çıkarmanın, insanların Yeni Ufuklara Fotoğrafik Bakışla yeni keşiflere imza atacağını belirten Küntüz, insanlara Fotoğraf yeteneğini kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Program Yeşilyurt Belediye Başkanı Erkan Dikenli’nin Atilla Küntüz’eplaket takdimiyle son buldu.