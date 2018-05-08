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Atıksu arıtma çalışmaları başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliğiyle düzenlenen “Atıksu Arıtma Çalıştayı”, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve 81 ilin belediyelerinin katılımıyla başladı.

Atıksu arıtma çalışmaları başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliğiyle düzenlenen “Atıksu Arıtma Çalıştayı”, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve 81 ilin belediyelerinin katılımıyla başladı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:03
Atıksu arıtma çalışmaları başladı

Akademik eğitimlerin önemin farkında olduklarını bu sebeple yılda 1 defa mutlaka üniversiteler, su kanal idareleri ve belediyeleri bir araya getirdiklerini ifade eden Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “İnönü Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Mühendislik Fakültesi dekanı ve bölüm başkanlarının katkısıyla aylık düzenli akademik toplantılar yapıyoruz. Üniversite ile iç içe çalışarak sahadaki problemlerimize akademik olarak çözümler üretiyoruz. 4 yıllık süreç içinde 3 tane yüksek lisans tezi tamamladık. 4 tane doktora ve 24 tane yüksek lisans tezi çalışmalarımız devam ediyor. Alanında uzman kişileri belediyelerimizle bir araya getiriyoruz. Alandaki iyi uygulamaları ve tecrübe paylaşımını her daim arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası platformda her yıl çalıştaylar, sempozyumlar düzenliyoruz. UKSAY Sempozyumu, bilgi işlem çalıştayı, su kayıpları çalıştayı yapmıştık. Bu senede atıksu arıtma çalıştayı düzenledik. Bu çalıştaylarda sorunlarımızı ortaya koyup ortak çözüm önerileri bulacağız. Atıksu Arıtma Çalıştayımızda özellikle vurgulamak istediğimi konu Kurumsal Varlık Yönetimi’dir. Sürekliliği olan, kişilere bağlı kalmadan etkin ve verimli bir yönetim sistemi inşa etmeye çalışıyoruz. Ölçemezsen yönetemezsin mantığıyla hareket ederek sahadaki işlerimizi sayısal ortama kaydedip, takiplerini yapıyoruz. Neyi, ne için, ne zaman, hangi parayla ne kadar sürede yapabileceğimizi planlayıp takip ettiğimiz bir sistem kurduk. Güçlü ve gelişmiş Türkiye için bizler bildiğimizin öğretmeni bilmediğimizin öğrencisiyiz. Dolayısıyla kurumumuza katkı sağlayacak sistemleri alıp uygulamaya çalışıyoruz. Yönetim sistemimizin sürekli ve sistematik bir hale gelmesi için iyileştirme mantığıyla çalışıyoruz” sözlerini kaydetti.

“ÇALIŞTAYLARI SIKLAŞTIRARAK, İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMALIYIZ”

Malatya’nın Anadolu’nun yansıması olduğunu, huzurun başkenti olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “MASKİ’mizin yaptığı çalışmaların çok önemsiyorum. Türkiye’nin dört bir tarafında üniversitelerle aramızdaki mesafeyi kısaltmamız gerekiyor. Üniversite şehir, kamu ve sanayi iş birliğini sağlamamız gerekiyor. Lider bir ülke olmak istiyorsak temel yapımızda bilim ve ilmi ön planda tutmalıyız. Bunun için sempozyumları çalıştayları daha sık yapmalıyız. Böyle çalıştaylarla iş birliğimizi de arttırmalıyız. 81 ilimizle ortak adımlar atarak gelecek vizyonu çizmemiz gerekiyor. 2014 yılı itibariyle 30 büyükşehrimiz şehir sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde yeni bir yapılanma oluşturdu. Bu kapsamda MASKİ’miz 2014 yılı itibariyle şehrimizin tamamını planladı. 4 yılda şehrimizin altyapısını güçlendirmek için çok büyük çalışmaları yaptı. Malatya’mızın 2 merkez olmak üzere 13 ilçesi var. Merkez ilçe yoğunluğu olan bir şehiriz. Toplam nüfusumuz 780 bin. Bu nüfusun 620 bini merkez ilçelerimizde yaşamakta. Tabi bu MASKİ’ye ayrıyeten bir yük getirmekte. Çok geniş alanlarda 11 ilçemiz var. Buralarda da altyapı çalışmaları yapması gerekiyor. Merkez ilçelerde yaptığınız çalışmalar bütçe ve analiz anlamında karşılanabiliyor. Kırsal bölgelere yapılan altyapıyı sadece hizmet oluyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’müz yoğun çalışmalar gerçekleştirerek 13 ilçemizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yeniliyor. Saha çalışmalarını aralıksız devam ettiren MASKİ Genel Müdürlüğü’müz 4 yıl gibi kısa sürede kurumsallaşmasını da tamamladı. Bu anlamda Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve özveriyle çalışan ekibine teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

BÜLTEN

Anahtar Kelimeler:
MASKİBaşkan Polat
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