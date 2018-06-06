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‘Atık Yağ’ kampanyasına ödül

Hidayet İlkokulu’nun ‘atık yağ’ kampanyası kapsamında okulun 2 öğrencisi ödüllendirildi.

‘Atık Yağ’ kampanyasına ödül

Hidayet İlkokulu’nun ‘atık yağ’ kampanyası kapsamında okulun 2 öğrencisi ödüllendirildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:27
‘Atık Yağ’ kampanyasına ödül

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Hidayet İlkokulu öğrencilerinden 2 kişiye ‘atık yağ’ kampanyasından ötürü Valilik tarafından bisiklet verildi.

VALİ KABAN ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

‘Dünya Çevre Günü’nden dolayı dün Hidayet İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları ‘atık yağ’ kampanyası kapsamında birinci olan 2 öğrenciye ödüllerini vermek için Vali Ali Kaban öğrencileri ağırladı.

Öğrencilerine eşlik eden öğretmenleri ve okul müdürleri de ödül takdimi sırasında yer aldı.

Valilik tarafından birinci olan öğrencilere bisiklet verilirken, çevrenin önemine de dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Hidayet İlkokuluAtık Yağ
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