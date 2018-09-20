Atık su bedeli buraya gidiyor!

Şemsiye Sokak’ta bulan ağaçların saatlerce sulanması çevre esnafının tepkisine neden oldu. Suyun saatlerce aktığını ve kaldırıma taştığını ileri süren ve tepkisini BUSABAH’a konuşarak gösteren Vefa Şen isimli esnaf, ağaçların sulanmasından rahatsız olmadıklarını, sadece suların kapatılmadığını ve devamlı akıtıldığını söyledi.

TAS KAYIP

“Sular saatlerce akıyor” diyen Şen, “Hatta bir defasında perşembe günü açılmıştı, cuma günü öğle saatlerinde 3 defa Malatya Büyükşehir Belediyesini aradım, bana ‘Orası Battalgazi Belediyesine ait’ dediler. Battalgazi Belediyesini aradım ve bana Park ve Bahçelere ait olduğunu dile getirdiler. Burasının hangi belediyenin uhdesinde olduğu, kimin baktığını bilen birisi yok. Ortada tas kayıp. ‘Biz ilgileneceğiz’ dediler. Geldiler suyu kapattılar. Ancak tekrar açıyorlar ve saatlerce su açık kalıyor. Sürekli belirli aralıklarla suyu açıyorlar ve ilgilenmiyorlar” şeklinde konuştu.

KUL HAKKI

Bir ağacı 5 dakika sulamanın yeterli olacağını belirten Şen, “Bir ağacı 5 dakika sulamak yeterli. Haftada bir gel, 5 dakika ağaçları sula ve suyu kapat. Veya otomatik bir şeyler yapın, belirli aralıklarla sulansın ağaçlar. Veya suyu açan personel suyu açtıktan sonra saatlerce gezip gelmesin. Yazık günah. Bu içme suyu. ‘Su yetersiz’ diye bizim Han’ın suyunu kısmışlar ve ‘su israfımız var’ diye ben bir kova suyu doldurmak için 15 dakika musluğun başında bekliyorum ama her tarafta suyu boşa akıtıyorlar. Ve maalesef buna bir çare bulmuyorlar. Kul hakkıdır, benim cebimden çıkan para, yazık. Bana atık su bedeli olarak bu ay 25 TL geldi. Nereye gidiyor atık su bedeli parası? Maalesef buralarda boşu boşuna zayi olan su paraları bunlar” diye konuştu.